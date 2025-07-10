反對教育部長「愛心球」政策　綠委籲別本末倒置：來基層看看吧

▲民進黨立委吳沛憶反對教育部長鄭英耀要求校園開放民眾借用球具「愛心球」政策。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者詹詠淇／台北報導

為展現全民運動決心，並讓校園開放有實質意義，教育部長鄭英耀昨宣布，最慢2周內盤點全台3800多所中小學，提供籃排足球等球具，每校至少10顆，開放給社區民眾在放學後或假日時借用。不過，民進黨立委吳沛憶今（10日）表示反對，推廣全民運動立意良善，但該項政策未諮詢基層校園聲音，恐導致基層更多行政負擔。

鄭英耀9日宣布，將在2個星期內盤點全台灣中小學的球具器材，開放民眾在放學後、假日借用。不過，吳沛憶今日直言反對該政策，她服務處接到非常多民眾電話表達擔憂，儘管推廣全民運動立意良善，但這項政策未諮詢基層校園聲音，依她對實務的瞭解，恐造成教學現場基層教師更多的行政負擔。

吳沛憶表示，擔任立委以來，她不停走訪中正萬華校園，捐助學校添購球具、消耗器材，「我看到校園內部管理本身已經相當辛苦」，一旦開放校園讓民眾平假日都能來借用球具，一定增加管理維護成本，甚至老師可能要假日值班。



吳沛憶質疑，部長一句「這是類愛心傘概念，學校不用負保管責任」能否在基層落實？實在脫離教育現場太遙遠。推動全民運動，她一再要求先從基礎建設「增加場地」做起，學校提供免費籃球，就能提升全民運動嗎？提醒教育部切莫本末倒置，來基層看看吧。

吳沛憶強調，教學現場壓力已非常沉重，未經審慎思考、對政策目標助益不大的草率政策，是此刻真的需要的嗎？請教育部三思而後行。