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教育部擬「校園假日開放借球具」　全教總反對：出事誰負責

▲▼教育部長鄭英耀與嘉義市長黃敏惠，出席全國教育局（處）長會議。（圖／記者許敏溶攝）

▲教育部長鄭英耀指示體育署規劃開放學校球具，提供社區全民運動。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／嘉義報導

教育部部長鄭英耀昨指示體育署，開放學校球具，提供社區全民運動，卻引發全教總強烈質疑與反對。全教總表示，這項政策看似以促進全民健康為出發點，卻未充分考量學校的實際運作負擔與資源限制，恐將對教育現場造成嚴重衝擊，表達反對脫離現實的政策指示，要求施政應回歸改善教育環境。

為展現全民運動決心，並讓校園開放有實質意義，教育部部長鄭英耀昨（9日）表示，最慢2周內盤點全台3800多所中小學，提供籃排足球等球具，每校至少10顆，開放給社區民眾在放學後或假日時借用。

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不過，這項政策卻引發不少反彈。全教總理事長侯俊良表示，開放學校球具供社區使用，將大幅增加學校的維護與管理負擔。學校運動設施與球具主要用於學生體育課程與課外活動，經費已相當有限，若開放給社區民眾，球具的損耗速度將加快，學校需頻繁維修或更換設備，但政策卻未提及相關的經費補助或配套措施。

侯俊良批評，這項政策無異於將公共責任轉嫁給學校，學校如何在既有預算下承擔額外的支出，等於犧牲教育資源來服務民眾，本末倒置。且這項政策缺乏明確管理規範，恐引發安全與責任問題。社區民眾使用學校設施時，若發生意外或球具損壞，責任歸屬如何釐清，以及學校是否需承擔額外的法律風險，若沒任何支持協助，卻要求學校承擔繁重的執行責任，學校現場一定失望與炸鍋。

因此，侯俊良認為，開放學校體育器材，勢必衍生諸多亂象，反對脫離現實的政策指示，要求施政應回歸改善教育環境，並呼籲政府應正視學校的實際困境，積極以務實態度規劃解決教育現場濫訴、校安等教育人員關心的問題。

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