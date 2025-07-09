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13篇「識讀中國教材」9月上路　教育部：不會強制教師使用

▲▼教育部長鄭英耀與主秘林伯樵表示，識讀中國教材9月起陸續上路。（圖／記者許敏溶攝）

▲教育部表示，識讀中國補充教材9月起陸續上路。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／嘉義報導

為加強國家認同，教育部在4月表示，透過學科輔導團編纂國家認同、識讀中國威脅的教材。教育部指出，目前已經完成13篇識讀中國教材，也完成初步審查，預計今年9月起陸續上路，內容包括去年12強棒球賽奪冠等時事，讓學子更清楚知道國家情勢對生活中的影響，而識讀中國屬於補充教材，教師若不使用不會被懲罰，但仍可能出現在考題中。

總統賴清德在4月提出因應中國17項策略，包含要深化青年學子對中國的識讀教育。教育部長鄭英耀當時也表示，相關教材預計今年暑假完成，希望透過學科輔導團編纂國家認同、識讀中國威脅的相關教材，提供學生正確的史觀和資訊。

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114年全國教育局（處）長會議今天在嘉義登場。教育部長鄭英耀會後接受媒體聯訪表示，面對媒體詢問識讀中國教材編輯進度，鄭英耀表示，已經完成13篇識讀中國相關教材，也完成初步審查，目前正針對審查意見進行修正，主要內容是有關國家認同與媒體識讀等面向。

教育部主秘林伯樵補充說明，識讀中國屬於補充教材，也會結合課綱中的教材一起使用，教師若不使用也不會被懲罰，預計今年9月起陸續上路，內容包括去年12強棒球賽等時事，讓學子更清楚知道國家情勢對生活中的影響，這樣的議題沒有標準答案，主要是希望學子在不斷討論中，去思考相關問題，進而強化國家認同。

雖然識讀中國屬於補充教材，但林伯樵說，由於目前補充教材也會出現在考題中，所以識讀中國相關內容仍有可能會出現在考題，但型式和現在社會科考題類似。目前雖然只有13篇，但之後會陸續增加。

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