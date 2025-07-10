展現推動淨零決心！盧秀燕簽署公部門倡議書　打造幸福永續城

▲盧秀燕與台灣永續能源基金會董事長簡又新簽署「公部門倡議書」。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

響應全球永續發展與淨零排放目標，台中市長盧秀燕昨（9）日與財團法人台灣永續能源研究基金會董事長簡又新簽署「公部門永續發展倡議書」，承諾台中市持續強化永續發展團隊、擴大社會影響及推動環境永續，公私協力合作攜手打造幸福宜居的永續城市。

盧秀燕表示，面對全球極端氣候加劇，永續淨零已成為各國重要目標，更是台中市加速推動的重要方向。近年在市府團隊、議會督導與市民齊心努力下，台中市在永續淨零的道路上穩健前行，成果斐然。市府除簽署氣候緊急宣言、正視極端氣候的挑戰，也發布永續淨零路徑，且每兩年定期發表自願檢視報告，展現具體行動與決心。

▲簡又新專題演講「公部門永續發展的挑戰與機會」。

簡又新強調，永續發展的成功必須從下而上推動，地方首長的決心是關鍵起點，全球高度關注氣候變遷，台灣也正積極推動淨零轉型，而真正落實這些政策的正是地方政府。台中市表現卓越，是全國的典範，期待藉由台中的引領，帶動更多城市持續前行。

永續低碳辦公室說明，在環境永續面向，市府制定《台中市永續淨零自治條例》，推動淨零入法，強化氣候法制基礎，並設定淨零排放路徑，以2030年減量30%、2040年減量65%，在2050年達成淨零排放為目標，逐步邁向淨零轉型之路，並率領市府首長全員通過ISO 14064-1：2018內部查證員認證，展現市府團隊提升淨零碳排專業能力的決心。

▲盧秀燕、簡又新與中台灣區域治理平台六縣市代表合影。

台中市永續治理績效卓越，2023年及2024年「亞太永續行動獎」宜居永續城市獎，連續兩年獲得最高榮譽「Outstanding」佳績；2021年、2023年自願檢視報告，兩版皆獲得「台灣企業永續獎」政府機關自願檢視報告評比白金級第1名的殊榮，2024年市府團隊參加「2024年亞太暨台灣永續行動獎」，更獲得1特優8金8銀6銅佳績，獲獎數排名為六都第1。