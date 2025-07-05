合體黃國昌掛看板反罷免　盧秀燕：民進黨一黨獨大我們必須團結

▲盧秀燕、賴士葆合體反罷免 。（圖／記者呂佳賢攝）



記者崔至雲／台北報導

大罷免進入熱戰階段，台中市長盧秀燕近日與民眾黨主席黃國昌於台中合掛看板，力拚反罷。盧秀燕今（5日）受訪表示，民進黨一黨獨大的時候，台灣沒有民主，誰來替人民發聲？誰來監督政府？所以在野黨，包括無黨派、民眾黨，大家別無選擇，「我們必須團結」。

罷免投票倒數，台中立委黃健豪、廖偉翔、羅廷瑋列入首波投票，為爭取民眾認同，已舉辦破百場說明會，拚不同意罷免投票率。三位立委日前出招，在選區內掛出首面「盧黃合體」反罷免看板，由台中市長盧秀燕與民眾黨主席黃國昌共同入框，展現藍白合作抗衡民進黨政治追殺的決心。

盧秀燕說明，現在只要不是民進黨、賴清德同一個黨派，大家都被當作雜質、異質去政治追殺，可是當如果民進黨一黨獨大的時候，台灣沒有民主，誰來替人民發聲？誰來監督政府？所以在野黨，包括無黨派、民眾黨，大家別無選擇，「我們必須團結」。

盧秀燕提到，她日前已經把自己和黃國昌合體看板掛出，一起支持被罷免的委員，不久的將來他們也會合體，展現在野的團結，目的就是希望讓大家知道，現在執政黨、賴清德胡搞瞎搞，每天在搞政治的仇恨，希望他們能夠回歸，國家當前最重要的問題就是民生疾苦，趕快處理關稅的議題，告訴人民你要怎麼做，告訴人民匯率的問題。

盧秀燕強調，現在大家都在流血賠本做生意，匯率一降所有的出口業很慘，趕快處理民生疾苦的問題，希望透過這樣的合體，透過這樣的團結，不同意罷免，同時提醒賴清德、執政黨不要每天搞政治，專心在財經這塊，在民生疾苦這塊，才是人民最希望的。