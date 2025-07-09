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斥資上億石岡分隊新廳舍啟用　盧秀燕：消防同仁工作最讓人心疼

記者鄧木卿、李陳信得／台中報導

台中市消防局第二大隊石岡分隊全新廳舍今（9）日啟用，斥資上億元，比舊有空間大上5倍，市長盧秀燕出席致詞表示，台中市有近5萬名泛公務人員，其中最讓她敬佩也最讓人心疼的，就是在危險第一線逆行出勤的消防同仁，尤其是昨天新北市才發生2名消防員救援不幸傷亡事件，凸顯消防工作之辛勞與風險，因此市府務必提供最堅實的後勤支持。

▲▼盧秀燕出席斥資上億元的石岡消防分隊新廳舍啟用。（圖／記者李陳信得攝，下同）

▲盧秀燕出席斥資上億元的石岡消防分隊新廳舍啟用。（圖／記者李陳信得攝，下同）

盧秀燕說，石岡消防分隊舊廳舍已逾80年，僅有150坪空間早已無法負荷勤務需求，每逢下雨屋內滴水，消防員得拿鍋碗瓢盆接水、毛巾擦拭，令人不捨，且舊建物樓梯又低又窄，造成出勤困難，加上具歷史建物身分，無法大幅整建，導致長年僅能局部修繕。

盧秀燕110年帶領副市長與秘書長現地會勘後，立即拍板決定異地重建計畫，總經費1億510萬元，中央補助4200萬元，另動用第二預備金931萬元，其餘由市府編列預算，前後任消防局長曾進財與孫福佑都到場，象徵台中消防事業「財氣到、平安來」。

▲▼盧秀燕出席斥資上億元的石岡消防分隊新廳舍啟用。（圖／記者李陳信得攝，下同）

盧秀燕表示，消防人員是真正的英雄，市府會做他們最堅強的後盾，未來也會持續投入資源，全面優化消防設施、補足人力與裝備，建構更穩固的公共安全網，石岡分隊新廳舍除支援周邊救災任務，也將成為北屯以東地區的重要防災樞紐。

消防局說明，新廳舍樓高三層，總樓地板面積2276平方公尺，有車庫、器材室、寢室、備勤室與辦公室等完善機能，最多可容納36名消防人力，並配備先進消防裝備，全面提升救災效率。尤具特色的是，考量性別友善，特別設置女性消防員專屬備勤與休息空間，提供更舒適的生活環境。

▲▼盧秀燕出席斥資上億元的石岡消防分隊新廳舍啟用。（圖／記者李陳信得攝，下同）

消防局長孫福佑表示，新廳舍落成啟用，對於提升地區災害應變能量具有重要戰略意義，也是市府重視消防基層、推動防災建設的重要里程碑。石岡地區自然景觀豐富、旅遊人潮眾多，重大活動如熱氣球嘉年華、水漾藝術燈節更吸引大量遊客，石岡分隊除守護本區安全，也支援豐原、東勢、新社等鄰近區域，新廳舍並設有訓練教室，強化石岡壩與大甲溪流域水域救援能力。

▲▼盧秀燕出席斥資上億元的石岡消防分隊新廳舍啟用。（圖／記者李陳信得攝，下同）

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