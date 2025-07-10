台南市推暑假「機車駕訓快考專班」　補助學費2600元再送安全帽！

▲台南市政府推出暑假機車駕訓快考專班，市長黃偉哲（中）力挺安全駕駛教育，並贈送精美安全帽。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為強化青少年與新手駕駛交通安全觀念，台南市政府推出暑期限定「機車駕訓快考專班」，即日起至9月30日止開放限額1000名報名，凡年滿18歲民眾報名即可享有中央與市府合計2600元駕訓補助，實際學費只需200元，完成考照還能免費獲得市價約千元的精美安全帽1頂。

市長黃偉哲10日於記者會中強調，機車族群因防護力低，是交通事故的高風險群，許多事故與駕駛技巧不足、防禦駕駛觀念薄弱有關，因此推動正規機車駕訓刻不容緩。他也呼籲年輕族群主動參加駕訓、重視安全帽配戴，共同打造更安全的用路環境。

台南市交通局指出，去年台南機車事故高達47912人，佔交通事故總數8成，今年截至5月已有1263人完成機車駕訓課程，執行率52.63%，為加速推動成效，市府道安團隊再加碼推出暑期快考專案，並串聯寯陽實業、長進製帽等在地企業共襄盛舉，加贈1000頂安全帽，鼓勵民眾踴躍報名。

目前台南共有9家合作機車駕訓班分佈於永康、仁德、安南、麻豆、歸仁等地區，民眾可就近選擇參訓班別，詳細專案內容與報名資訊可至嘉義區監理所網站查詢（https://reurl.cc/aqOEqY）。