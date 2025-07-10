台南做工行善團雨中搶修　颱風後守住弱勢家庭的安身角落

▲台南市做工行善團志工冒雨搶修七股區災損住家屋頂，協助加蓋帆佈防止漏水惡化。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

丹娜絲颱風過境重創台南市多處地區，針對台南市七股區等風災重災區房屋損壞個案，台南市政府勞工局所組成的「做工行善團」立即動員，挺身投入災後搶修行動，10日大雨不斷，志工團隊依然不畏天候，深入災區會勘與搶修，協助弱勢戶架設防雨帆布，為災民撐起一片暫時的安穩屋頂。

勞工局表示，「做工行善團」平時由各工會技術志工組成，長期協助台南在地弱勢勞工家庭修繕老舊房舍，是黃偉哲市長「希望家園」施政理唸的溫暖實踐。每當天災來襲，行善團更義不容辭，化身災後修繕的第一線力量，為無助的家庭帶來即時援助。

此次丹娜絲颱風侵襲雲嘉南，造成台南七股地區多戶住家屋頂掀落、嚴重漏雨，且因停電斷網通訊困難，救援更顯艱辛。市長黃偉哲指示市府團隊整合災後服務資源，由民政局局長姜淋煌盤點受災戶需求後，勞工局迅速聯繫工會志工於8日完成首波會勘，並於今日雨勢中再度出勤，與七股區公所聯手進行第二波勘查與緊急修繕作業。

抵達現場後，志工發現案家屋頂破損嚴重，隨即冒雨加蓋帆布、搶修破損區域，避免屋內繼續滲水受損。儘管天候惡劣、道路泥濘，志工們依舊堅持完成任務，「只要幫到一戶，就是守住一個家」——這是他們堅定的信念。

台南市政府強調，災後復原是一場耐力戰，但唯有公私合力、全民參與，才能加速恢復日常。市府也呼籲社會各界持續關心弱勢家庭災後生活，共同為台南打造一座真正有情、有愛的「希望家園」。