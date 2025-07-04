清境農場夏日同樂會起跑　牧羊犬氣球亮相命名「牧羊Q」掀高潮

▲清境牧羊犬氣球亮相命名出爐。（圖／清境農場提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

清境農場「夏日同樂會」活動於2日舉辦，其中歷經徵名與全民票選命名，最終由「牧羊Q」獲選為清境牧羊犬氣球的正式名稱，結合「牧羊犬上班儀式」、有獎徵答與滿額抽獎揭曉等多項內容，為暑假揭開熱鬧序幕。

當天的重頭戲「牧羊犬上班儀式」於青青草原綿羊秀場登場，造型溫馨療育的牧羊犬氣球首次亮相，並與「Happy羊羊」氣球一同迎賓，成為遊客爭相拍照打卡、爭取限量禮品的亮點；場方也於現場揭曉牧羊犬氣球的獲選名稱為「牧羊Q」，吸引全場吸引絡繹不絕的人潮和掌聲。

「立夏滿額送抽獎券」中獎名單也於當日同步公布，凡自5月5日至6月30日於清境農場直營賣店單筆消費滿555元即可參與抽獎，最大獎項為清境農場住宿券乙張；其他節目還包括經典的「牧羊犬趕羊秀」、人氣角色「草原聯盟－沃里」登場互動演出，以及仁愛警分局進行反詐騙宣導與有獎徵答，以生動實用的宣導方式，讓大小朋友在互動中學習識詐、防詐知識。

清境場長王仁助表示，該場是個歡樂牧場，無論是自然環境、綿羊、馬及當天的主角牧羊犬都非常療癒，希望透過各種活動與在地緊密連結，促進地方共榮、永續發展。