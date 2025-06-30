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九族清涼嘉年華7、8月登場　推刮刮樂、摸彩券...最大獎是賓士

▲九族文化村於暑假推出人人有獎、周周抽千萬好禮，清涼嘉年華與水戰場全新登場。（圖／九族文化村提供）

▲九族清涼嘉年華暑假登場。（圖／九族文化村提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

暑假旅遊旺季到，九族文化村推出暑期限定活動「九族清涼嘉年華」，包括入園送刮刮樂、週週抽千萬豪禮、全新水戰場、嘉年華表演秀輪番開演等四大亮點，其中「刮刮樂」主打人人有獎不落空，「摸彩券」也週週抽出、獎項總值突破千萬，最大獎是市價破百萬元的全新賓士轎車一台。

九族文化村說明，凡購票入園即贈送刮刮樂與摸彩券各一張：刮刮樂人人有獎、中獎機率百分百，獎品有免費冰品、飲品、紀念商品，以及九族特有射箭、吹箭活動體驗；每週再加碼抽出的摸彩券獎項，獎品除壓軸的全新百萬賓士轎車，也有最新65吋UHD電視、Apple iPad Air、空氣清淨機等豐富獎品。

▲九族文化村於暑假推出人人有獎、周周抽千萬好禮，清涼嘉年華與水戰場全新登場。（圖／九族文化村提供）

▲九族文化村於暑假推出人人有獎、周周抽千萬好禮，清涼嘉年華與水戰場全新登場。（圖／九族文化村提供）

全新升級推出的「水立方－夏日水戰場」則打造專屬夏日的水域活動空間、結合三大熱門親水設施：「迷霧森林」適合漫步其中，感受如霧似幻的森林清境；「跳跳泉」與「噴泉廣場」讓大小朋友追著水柱奔跑、放聲尖叫；每天還開放多個時段讓親子、好友組隊參加報名水槍大戰．凡參加者均可獲得摸彩券一張，勝利組再加碼贈送免費冰品兌換券。

▲九族文化村於暑假推出人人有獎、周周抽千萬好禮，清涼嘉年華與水戰場全新登場。（圖／九族文化村提供）

園區另安排一系列表演節目，包含經典的原住民劇場演出，並特別邀請國際草裙舞舞團帶來熱帶風情表演（每週四休演）；每週四與週六加碼「奇藝表演秀」，內容包含魔術、特技、小丑互動與街舞表演等，可望讓遊客彷彿置身於隨時上演的夏日嘉年華中。

九族企劃部副理彭翔毅表示，活動自7月1日至8月31日連兩個月登場，活動辦法請上九族文化村官網（https://www.nine.com.tw/）查詢；除夏日限定活動，園區也擁有西班牙海岸、馬雅探險、幽浮歷險等冒險刺激的遊樂設施，以及適合親子同遊的阿拉丁廣場，加上日月潭纜車俯瞰湖光山色與山林美景、連結日月潭周邊旅遊景點，可謂水陸空三重體驗一次滿足，是夏日出遊的好選擇。

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