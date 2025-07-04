海莉開箱新辦公室驚見「神級網路」！中華電信超級生活節週週抽「全球機＋酒」回饋超狂

▲中華電信網路門市全年最大促案優惠，加上令人熱血沸騰的抽獎活動，週週抽價值10萬元的「全球不限航點機＋酒」旅遊大獎。（圖／中華電信提供，下同）

消費中心／綜合報導

人氣YouTuber徐海莉近日上傳新片開箱全新辦公室空間，驚呼「神級網路」！這一切來自中華電信「超級生活節」的五大主題，全方位升級數位生活：從暢遊世界的「自由之光（行動）」、守護家園的「守護之光（寬頻）」，到娛樂滿點的「嚮樂之光（影視）」、心靈療癒的「悅心之光（數位服務）」，再到聰明省錢的「達人之光（Hami Point）」！歡慶HiNet光世代30週年慶，祭出年度最大優惠方案與Hami Point回饋，週週再抽豪禮，讓生活發光發熱！

中華電信網路門市全年最大促案優惠，加上令人熱血沸騰的抽獎活動，7/1-7/31於線上申請指定業務，週週抽價值10萬元的「全球不限航點機＋酒」旅遊大獎、Hami Point 30,000點，讓夢想前行不再只是想像。還有Dyson旗艦級空氣清淨機、中職明星賽7/19門票與週邊、Uber Eats 6,000元即享券、Apple Watch Series 10等超過900份大獎輪番送出，贈品總價值高達百萬元，讓網友們大讚「這波回饋根本超級豪華！」手刀搶好康：https://cht.tw/x/8j2m5





第一道光：海莉的「守護的光」：神級寬頻網路守護辦公與居家效率！

影片中海莉幽默提到自己「懶得通勤」才決定換辦公室，新辦公室宛如第二個家她超級滿意，尤其網路就靠這道「守護的光」：中華電信HiNet光世代！不只網路品質穩定順暢，上傳影片、雲端檔案同步作業都超給力，她大讚：「有HiNet光世代順暢穩定的網路品質，以及防駭守門員服務幫我全天候阻擋惡意連線，公司帳號和資料都好安心！」現在申請光世代指定方案，最高狂送4,600點Hami Point、升速300M(含)以上最高送3,500點，申請速在有禮1G精品方案還能0元帶回Electrolux抗敏空氣清淨機或Panasonic DC風扇！7/15前不限業務，還有機會獲得「為愛光速送到府」Uber Eats美食金6,000元、光世代再加碼抽Dyson旗艦空氣清淨機，讓家的光芒永遠照亮你！

第二道光：海莉的「嚮樂的光」：MOD、Hami Video與NETFLIX影視饗宴，娛樂魂光速點燃！

影片中，海莉展示了辦公室的娛樂空間，就是靠這道「嚮樂的光」！MOD搭配Netflix是追劇看球賽的「神組合」，一台設備全包，省心又流暢！現在申請享全年最大檔優惠！超省方案讓出錢的海莉笑得合不攏嘴。Hami Video+Netflix影視娛樂方案，每月只要$460元，加碼送400點Hami Point；新申請MOD指定方案最高送900點Hami Point。全業務（不含漫遊）早鳥申請並上網登錄，還有機會獲得「光芒主場應援席」中職明星賽門票與週邊商品，為台灣隊應援！

第三道光：海莉的「自由的光」：中華電信5G、國際漫遊優質網速，世界任你暢遊！

海莉不僅在辦公室內搞定數位生活與娛樂，她更強調：「不只是這些數位生活、娛樂啊，出了這間辦公室，我們最重要的手機行動上網，現在申請超優惠！」中華電信行動服務穩定順暢的網路品質，讓你想去哪就去哪！5G指定方案，最高回饋18,300點及120GB超大上網流量！預付卡8GB升級28GB，再贈888元網內通話費，超殺價只要1,000元！國際漫遊暑期特惠，每天只要$21元起，再抽iPhone16 Pro！申請行動月租、光世代、MOD週週抽「光速起飛夢想金」全球不限航點機+酒（價值10萬元），不限業務，限時加碼抽「探索世界領航員」Apple Watch，讓自由的光照亮你的每一步旅程！

第四道光：海莉的「悅心的光」：數位生活神隊友，多項加值服務點綴你心每一刻！

海莉的辦公室不只打造高效環境，連心情都照顧到了！KKBOX隨選歌單，讓海莉在忙碌中也能秒切放鬆模式。就連同事哀嚎Google雲端爆滿，海莉也霸氣回應：「別煩惱，這些中華電信通通能搞定！」從Google One雲端儲存、KKBOX音樂、資安防護到兒少安全上網，全方位數位服務一次到位，獨家優惠還狂送免費上網量！海莉直言：「中華電信真的照顧到生活每個環節！」全業務限時申請送「Hi吃感凍小確幸」COLD STONE冰淇淋兌換券，甜入你心！讓你的數位生活不只便利，更是質感爆棚！

第五道光：海莉的「達人的光」：Hami Point點數放大術，懂買會賺的生活達人！

想成為懂買會賺的生活達人？「達人的光」就是你的最佳指南！中華電信Hami Point點數回饋超級有感，活動期間每週三釋出限量兌點商品，包括9折7-ELEVEN虛擬商品卡、8折屈臣氏即享券、半價全家霜淇淋兌換券等；本次針對暑期出遊需求亦與KKday、AsiaYo、雄獅旅遊等品牌合作加碼最高10%點數回饋，購物滿額再送最高Hami Point 1,000點！另外，別忘了綁定中華電信官方 VIP電子會員卡，將專屬推薦碼分享給親友，你我他都能獲得10點Hami Point，一起享受點數放大術！

「中華電信超級生活節」網路門市獨家優惠正熱！分波段驚喜加碼等你來拿！

海莉說：「現代人生活真的不能沒有網路！」想升級寬頻網路、辦行動門號、影音資安一次搞定？中華電信超級生活節就是今年唯一強檔！現在申請，天天抽大獎，打造專屬你的數位生活！每一波都有吸睛好禮，7/1-7/8期間申請有機會獲得中職明星賽7/19門票及週邊商品；7/9-7/15加碼抽Uber Eats 6,000元即享券；還有七月中後旬快閃活動，整個活動期間，有家電、3C用品、購物金和美食兌換券，還有最大獎週週抽10萬元全球不限航點機＋酒，越早申請，中獎機會越大！

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備註：「中華電信超級生活節」活動係指114.7.1至114.7.31止，於中華電信網路門市申請指定業務並竣工即享抽獎資格，獎項包含最大獎價值10萬元「全球不限航點機+酒」每週抽1名，共5名，再加碼全期抽dyson旗艦級（BP04）強效極靜甲醛偵測空氣清淨機（限申請4G/5G行動月租、HiNet光世代全方案、MOD指定方案即有資格）、不限業務，週週可抽Hami Point 30,000點。早鳥登錄抽（7/1-7/15）係7/1-7/8登錄抽中職明星賽7/19門票、7/1-7/15登錄抽中職明星賽週邊商品。 限時加碼抽（7/9-7/15）Uber Eats即享券6,000元。本活動期間獎項超過900名，抽獎資格可與各業務活動併用，且抽獎可累計，唯每筆申請單限中獎一次，不得重複中獎。活動主辦單位保留隨時修改、變更、暫停或終止本活動內容之權利。活動網頁詳參：https://cht.tw/x/8j2m5