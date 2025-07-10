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棺材、花籃砸交通部　遊覽車駕駛開戰：持續抗爭

▲▼新北市遊覽車駕駛員職業工會丟棺材、花籃抗議。（圖／記者李姿慧攝）

▲新北市遊覽車駕駛員職業工會丟棺材、花籃抗議。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

全台遊覽車明年起強制裝設駕駛身分識別系統，新北市遊覽車駕駛員職業工會赴交通部抗爭邁入第二天，今(10日)上午10時抬棺衝交通部遭警方阻擋後，11時許再發動第二波丟棺材陳抗行動，並揚言抗爭將持續。

不滿明年元旦起全台1萬3500輛遊覽車強制安裝駕駛識別系統，新北市遊覽車駕駛員職業工會昨號召遊覽車包圍交通部陳抗，並在交通部前方舉辦「告別式」，不但擺放棺材、設置「交通部不良官員」靈位，還有「孝女白琴」鑽棺材控訴交通部不給駕駛生路，要求暫緩新制實施並與工會協商，不過交通部仍堅持明年如期上路。

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遊覽車駕駛工會今抗爭邁入第二天，上午10時「抬棺」衝交通部，遭柵欄和警方人牆阻擋，並第一次舉牌警告，工會則要求交通部政務次長陳彥伯、公共運輸及監理司長林福山1小時內出面。

不過上午11時許未等到相關官員出面後，工會再度發動第二波抗爭行動，遊覽車駕駛衝破第一層柵欄防線後將棺材抬入，隨後更將棺材和告別式花籃丟往交通部大門抗議，警方則二次舉牌警告，要求立即解散。

▲▼新北市遊覽車駕駛員職業工會丟棺材、花籃抗議。（圖／記者李姿慧攝）

▲▼新北市遊覽車駕駛員職業工會砸棺材、花籃抗議。（圖／記者李姿慧攝）

▲▼新北市遊覽車駕駛員職業工會丟棺材、花籃抗議。（圖／記者李姿慧攝）

新北市遊覽車駕駛員職業工會理事長許景翔則表示，這一部遊覽車花了將近千萬，他們並非在意駕駛識別系統每月收取480元這些費用，主要是交通部欺騙社會大眾，所謂的駕駛識別系統是安全的嗎？過往裝GPS後遊覽車實際肇事率增加，跟交通部數據完全是不一樣的，誰在說謊？他們都是第一線開車的駕駛，比誰都注重安全，但裝設這些科技產品真的安全嗎。

許景翔指出，如果明年強制安裝後，再發生一件遊覽車事故，誰要負責，強制安裝駕駛識別系統，已經侵犯到憲法第12條人民有秘密自由的權利，今天他們依法來陳情，不知道這些官員在傲慢什麼，工會絕對會提出行政訴訟，絕對會告到底，若交通部仍不出面與工會協商，抗爭將持續下去，他也不知道後面會發生什麼事情。

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