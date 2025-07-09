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遊覽車工會上街抗議「強制駕駛識別」　交通部：如期實施　

▲▼交通部政務次長陳彥伯說明遊覽車駕駛識別系統。（圖／記者李姿慧攝）

▲遊覽車明年強制裝設駕駛識別系統，駕駛資料將可即時傳輸至動態管理平台。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

為管理遊覽車駕駛工時，明年元旦起全台1.4萬輛遊覽車強制裝設駕駛身分識別設備，新北市遊覽車駕駛員職業工會質疑圖利，今（9日）和明天號召全台200輛遊覽車包圍交通部陳抗，並找來孝女白琴辦法會超渡，交通部表示，業者可自己透過APP或加裝設備管理駕駛工時，不會衍生額外傳輸費，將如期實施。

全台約1.4萬輛遊覽車目前已裝設GPS，可即時掌握車輛定檢、違規行駛禁行路段、超速等情況，並即時示警，但無法得知駕駛人資訊和工時，交通部自109年起透過補助鼓勵業者加裝駕駛識別系統，迄今已有100家業者、1242輛遊覽車裝設，部分業者則透過自行設置的APP提供駕駛人打卡並將資料傳輸給動態管理平台和主管機關，交通部今年修法，明年元旦起要全面裝設駕駛身分識別相關設備，全面掌握個別駕駛員勤務工時。

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不過該作法引發新北市遊覽車駕駛員職業工會不滿，指出全台有6000輛靠行車，不但要繳靠行費，還有GPS裝機費、月租費，如今還要自費裝駕駛識別系統，對自有車主而言，車行就是剝削者，交通部就是車行的門神、幫兇、護航者，涉及圖利，工會將長期全面抗爭，要求凍結法規上路，並邀工會討論。

交通部、公路局今也公開駕駛識別系統管理流程，交通部政務次長陳彥伯表示，所有遊覽車明年元旦起要提供駕駛人識別功能的設備，讓駕駛人資料傳到公司介接到動態系統管理平台，將駕駛人管理從紙本改為數位化，目前遊覽車系統偏重GPS定位資訊，但是哪個駕駛，遊覽車動態管理系統無法得知，未來透過駕駛識別數位化後，有助遊覽車公司治理，確保行車安全，駕駛識別系統明年元旦起上路，該作法與世界同步，交通部全力支持，也樂見政策能如期實施。

▲▼交通部政務次長陳彥伯說明遊覽車駕駛識別系統。（圖／記者李姿慧攝）

▲交通部政務次長陳彥伯(右)、公共運輸及監理司長林福山(左)。（圖／記者李姿慧攝）

交通部公共運輸及監理司長林福山則表示，遊覽車的人車在外資訊，最基本的公司治理，一輛車出去誰在駕駛，是公司基本要掌握內容，並將人車資訊送到公路局動態資訊平台，都是基於安全管理或協助公司管理，部分遊覽車管理還是留在紙本派車單，交通部透過補助，讓遊覽車駕駛人資訊數位化，跟車輛外出行程結合，協助遊覽車公司治理數位化，業者不見得要透過加裝識別系統刷卡，也可以透過APP登錄，只要能把駕駛人身分回傳到公司，符合目的都可以。

陳彥伯則說明，根據規定，駕駛識別設備是能夠讓駕駛識別資料具備傳送出來的功能即可，現行業者也有透過既有的APP系統或管理系統，讓駕駛人打卡，這樣的方式也可以處理，若業者需要另外添購設備，公路局也有經費補助協助，至於通訊費部分，所有資料可透過現行GPS傳輸，不會衍生另外的費用。

至於駕駛識別發現超時，公路局也將即時通知業者改善，至於是否後續將納入開罰，陳彥伯指出，所有違規裁罰都要講求事實依據，這只是告警資料收集，還要透過監理所向業者相互確認，確認後若確實有違規行為，就會依照相關行為處理，若有特殊原因就不會進入裁罰程序。

▲▼交通部政務次長陳彥伯說明遊覽車駕駛識別系統。（圖／記者李姿慧攝）

▲交通部政務次長陳彥伯說明遊覽車駕駛識別系統。（圖／記者李姿慧攝）

中華民國遊覽車客運商業同業公會全國聯合會理事長魯孝亞則表示，加裝駕駛識別系統，全聯會的遊覽車業者大家都支持，主要原因有三個，第一，全世界都在推動駕駛工時保護，疲勞駕駛比酒駕還可怕；第二，遊覽車駕駛不足，安全服務和駕駛工時上，都要保護第一線；第三，駕駛手扶方向盤，承受三十到四十個家庭的安全，不可讓駕駛過度疲勞，因此資方是支持加裝駕駛識別系統，勞方卻要抗議，讓他們很納悶。

魯孝亞指出，之前蘇花公路駕駛發生重大車禍，竟然不知道駕駛是誰，哪個先進國家這麼離譜，加裝駕駛識別設備當下就可知道駕駛的資料和資格，出發前公司也可以管控，這是對遊覽車旅遊和駕駛人的保護，也攸關乘客安全，為何駕駛甘願讓自己疲勞，一旦出問題，駕駛自身有刑責也會加重，怎麼會不知道保護自己，很納悶哪有抗議的理由。

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