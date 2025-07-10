收押逾10月沈慶京病重將交保　金額至少上億+數倍金額人保

▲威京集團主席沈慶京於京華城案涉犯行賄等罪嫌，至今在押。（資料照／記者李毓康攝）

記者黃哲民／台北報導

威京集團主席沈慶京在京華城案涉犯行賄等罪嫌，至今在押，期間多次稱病聲請交保未准，台北地院今（10日）開庭出現轉機，法官表示醫院函覆沈須住院開刀與治療觀察，看守所也回覆沈常戒護就醫已影響人力調度，因此考慮讓沈交保上億元，以及可以提供數倍於交保金的人保，請律師徵詢沈的意見，今下午2點前答覆。

沈慶京目前在台大醫院戒護住院接受抗黴菌療程，今沒出庭，辯護律師請求法官通知台北看守所，讓律師直接到台大醫院律見沈以簡化程序，法官准許，律師已趕赴台大醫院。

沈慶京去年（2024年）8月28日被台北地檢署搜索約談後聲押禁見，同月30日凌晨經台北地院裁准，收押到去年12月26日起訴移審，沈2度獲北院承審合議庭准許交保各4000萬元、1億元，經檢方抗告，都被高院發回北院更裁，合議庭以「尊重審級制度」等理由，改裁定羈押禁見至今。

▲沈慶京歷次到台北地院出庭，都須乘坐輪椅。（資料照／記者黃克翔攝）

現年78歲的沈慶京多次以身罹重病、更換廔管易感染恐危及生命為由聲請交保，均未獲准。北院今上午開庭進行勘驗程序前，先處理沈再度提出的具保停止羈押聲請，法官指衛生福利部台北醫院函覆轉達台大醫院意見，認為沈確有必要開刀治療與後續觀察，而關押沈的北所也回覆，沈常須戒護就醫，已影響所方人力調度。

檢方表示，尊重醫院專業意見與法官是否讓沈慶京交保的決定。法官表示若准沈交保，金額不會低於先前的1億元，當庭問辯護律師，沈可提出多少保證金，且須外加可以提供數倍於保證金金錢的人保，假設准許交保1.5億元，人保就須提出足以擔保數倍於1.5億元的資力證明。

檢方補充表示，交保條件應附加科技設備監控防逃，法官也告訴辯護律師，希望沈慶京勿以醫療理由排斥科技監控。至於最終交保金額，仍待沈回覆與合議庭評議決定。