不滿被小草出征　鍾小平：難道藍白合就要打到好像柯文哲冤枉？

▲鍾小平出席北北基反惡罷團結大會。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

前台北市副市長彭振聲之妻子日前墜樓輕生，引爆輿論嘩然，也有許多民眾黨支持者到當初告發京華城案的台北市議員鍾小平臉書留言出征。鍾小平昨（4日）上節目《新聞面對面》批評，自己支持藍白合，但市議員的天職就是揭發弊案，這是超越黨派的事情，「這案子是我揭發的，現在打到好像柯文哲無罪，藍白合要這樣嗎？好像柯文哲冤枉？這整個方向對保護國民黨立委有好處嗎？」

鍾小平表示，這些出征檢察官、支持命債命還的人，在大罷免絕對是少數，自己算是比較中道的國民黨，兩岸維持現狀、內政富而好禮，就像現在的蔣萬安、以前的馬英九，這些形象的人就是很多票，面對罷免就更應該走中道。

鍾小平強調，自己完全支持對柯文哲判刑，「這案子是我揭發的，現在打到好像柯文哲無罪，藍白合要這樣嗎？好像柯文哲冤枉？這整個方向對保護國民黨立委有好處嗎？」

鍾小平坦言，彭振聲辛苦了，但誰造成彭振聲的官司跟這麼大壓力？當然是柯文哲啊，當初林欽榮辭掉副市長，彭振聲個性使命必達，當初公文只能公對公，容積變更只能都發局送給都委會，私對公no！幾次便當會後彭振聲妥協了。

鍾小平認為，彭振聲前面都是抗拒，後面因為市長的壓力接受、為虎作倀犯法了，只是事後態度好，所以六年變三年，大家一定要講道理，促成這弊案的當然是柯文哲跟沈慶京。

鍾小平強調，自己支持藍白合，但市議員的天職就是揭發弊案，這是超越黨派的事情。為什麼彭振聲公文給柯文哲簽？因為他怕坐牢，彭振聲簽了130個都委會的案子，只有一個案子到柯文哲，就是京華城。彭振聲可憐，他前面抵死不從，甚至應曉薇帶著沈慶京去都委會時拍桌子罵人，動輒百億的案子，一個政府的法治可以被踐踏成如此，議員可以如此施壓、配合柯文哲這樣弄，這好嗎？