採購器材賤賣！環境部特約技師使詐爽花500萬公帑　重判5年半

▲台北地方法院外觀。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

環境部前特約助理技術師林家銘涉於任內利用辦理公務採購之便，將買來的200多台相機、攝影機拿到網路平台賤賣，更騙買家付款卻不出貨，藉此詐取579萬餘元，林至今在押，出庭鞠躬認錯、聲稱要賺錢賠償，台北地院審結，今（9日）依《貪污治罪條例》等罪合併判刑5年6月、褫奪公權5年，另詐欺取財罪判刑2月、得易科罰金，可上訴。

本案最後1次開庭時，林男說被害人質疑他騙走500多萬元商品變賣、錢是怎麼花光的，其實500多萬元僅是商品報價，他分批賤賣，從扣案金流可見他每月入帳7萬多元，都用於個人食衣住行，他的犯罪動機就是應付個人生活開銷，才做出錯誤行為。

林男到案被羈押至今，審理期間獲准交保15萬元卻籌不出錢，聲請降低保證金沒獲准。他當庭頻說抱歉，「在此再度說聲對不起！以及我待過的機關，真的對不起所有的人！」

環境部委任律師出庭，批林男謊稱環境部採購名義詐騙廠商，傷害廠商權益、損害環境部信譽，林男更曾說犯案動機是不滿公事受科長刁難，造成被影射的科長深感困擾，要求林男說清楚，法官也質疑林男是否應訊不知如何交代，所以隨口亂說。

被影射的環境部科長親自到庭，起身自我介紹，表示林男犯行爆發時，他剛到任2個月。林男解釋「某位科長刁難我的假單，壓了好幾個月才核准，還有環境部的長官、司長幫我處理」，他因而衝動犯案，但他說的科長的確不是在庭的科長。

檢方認為已達到澄清效果，制止林男繼續描述跟哪位科長相處不愉快。林男起身90度鞠躬，再度表示「對自己行為深感後悔，對不起！」若交保願定期到警局報到，也會趕快找工作甚至2份工作賠錢。

今判決後，檢方建請延押林男，到庭聆判的林男表示沒意見。環境部另提告要求林男歸還在押期間溢領薪資，一審判林男須歸還6050元，可上訴。

林男從2019年5月3日起，受僱擔任環境部監測資訊司助理環境技術師，月薪3萬9000多元，負責環境保護技術、採購「空污基金」相關環境管理設備，卻從2023年3月起，多次冒用環境部名義，向1家廠商採購相機、攝影機，廠商拿不到貨款、拒絕再出貨。

林男改向另3家廠商要貨，並將這些利用職務取得的相機、攝影機，拿到網路平台賤賣，還接受網友下單團購特定機種，再以環境部名義訂貨，直到去年（2024年）9月間，廠商向環境部監測司反映遭拖欠貨款，林男的犯行才曝光。

檢方指揮廉政署偵辦，查出林男共詐得200多台Sony、Canon、GoPro等相機、攝影機，總價高達546萬餘元，外加網路買家被騙預付款32萬餘元，都被林男花用殆盡。

北院審理後，今依《貪污治罪條例》利用職務上機會詐取財物、《刑法》以網際網路對公眾散布而詐欺取財共8罪，各判林男4年6月到7月徒刑，合併應執行5年6月徒刑、褫奪公權5年，另1個詐欺取財罪判刑2月、得易科罰金，可上訴。