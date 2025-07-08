　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「大姐！檢察官在等」　京華城案都委會前技正：心生恐懼快簽名

記者黃哲民／台北報導

台北地院審理京華城案，今（8日）傳喚檢方聲請的證人胡方瓊，欲鞏固柯文哲違法給予容積獎勵的事證，胡卻爆料偵辦時應訊近12小時、已沒體力，想細看筆錄還被廉政官催促「大姐！筆錄不要一個字一個字改！這不是公文，檢察官已經在外面等了！」她「心生恐懼」趕快簽名，但她強調，處理京華城案，程序絕對合法，而且公平公正公開。

▲▼台北地院今（8日）審理京華城案，提訊在押被告柯文哲、應曉薇，傳喚時任台北市都市計畫委員會技正胡方瓊作證。（圖／記者黃哲民攝）

▲台北地院今（8日）審理京華城案，提訊在押被告柯文哲出庭。（圖／記者黃哲民攝）

胡方瓊現任經濟部產業技術司，2018年到2021年間，她時任台北市府都市計畫委員會技正，參與京華城依《都市計畫法》第24條申請本件引發爭議的容獎審議過程，她在去年（2024年）7月廉政署詢問、同日移送台北地檢署複訊筆錄中，多次記載台北市議員應曉薇為京華城施壓台北市府都市發展局與都委會。

但胡方瓊今上午出庭作證，推翻筆錄裡這些負面記載，她強調「我要澄清，應訊後非常無奈氣憤，認為要檢討自己法治觀念不好」、「我當時用字應該更精準」、「回答時可以更謹慎，不做評論」。

▲▼台北地院今（8日）審理京華城案，提訊在押被告柯文哲、應曉薇，傳喚時任台北市都市計畫委員會技正胡方瓊作證。（圖／記者黃哲民攝）

▲時任台北市都市計畫委員會技正胡方瓊出庭作證。（圖／記者黃哲民攝）

胡方瓊解釋，她是一般小市民，第1次應訊，想助檢廉釐清案情，所以「知無不言」，但她態度錯了，仍用平常跟市府同仁講話方式，結果說得太快又太多，在廉政署從上午9點一直問到下午4點，筆錄記很多，結束時想細看筆錄卻被打斷。

現年53歲的胡方瓊說，當時廉政官催促「大姐！筆錄不要一個字一個字改！這不是公文，檢察官已經在外面等了！」她「心生恐懼」、趕快簽名了事，接著被移送北檢複訊到晚上8點多，同樣在筆錄簽名，「但我已經沒體力了，腦袋也不是那麼清楚」。

檢方立刻問她當時筆錄記載有無曲解本意，柯文哲與沈慶京的律師馬上異議，試圖阻擋胡方瓊被檢方拉走，審判長要她回答，胡重申當天就覺得筆錄記載有偏差、沒完整呈現她的意思，隔天就希望檢方再傳喚她、讓她講清楚，胡更說後來才知可不理會廉政官催促、可堅持逐字確認筆錄的權益。

本案認罪被告邵琇珮先前出庭，也改稱處理京華城爭取容獎案當下，自認沒違法、沒遭施壓，胡方瓊今庭訊跟邵很像，她並肯定時任都發局總工程司、都委會執祕的邵，是很嚴格的長官、不會違法，筆錄卻把她轉述別的同仁對邵的批評，記載成她對邵的評語。

▲▼台北地院今（8日）審理京華城案，提訊在押被告柯文哲、應曉薇，傳喚時任台北市都市計畫委員會技正胡方瓊作證。（圖／記者黃哲民攝）

▲台北地院8日審理京華城案，提訊在押被告柯文哲（前中）、應曉薇（後右）出庭。（圖／記者黃哲民攝）

胡方瓊說，被檢方列為證據的對話紀錄，其實是她氣憤市府團對被市議會調查京華城案時，居然內部分裂、都發局與都委會相互指責，她對市府團隊失望，胡更反問「可不可以拒絕提供手機對話紀錄」，她覺得本案學到教訓，以後少在社群媒體寫氣話，情緒可透過溝通化解，文字卻會長存。

胡方瓊今庭訊光是這樣繞圈子自責就好幾次，對於都委會審議過程也動輒以朗讀法令、有網路直播與會議記錄為證等語回應，但關鍵的京華城本案申請容獎有無違法，胡篤定說土地所有權人有權提出自己的要求，但須送交都委會審議過關、市府公告實施才有效。

胡方瓊強調，從京華城依《都計法》第24條提出本案申請、公告公展到送交都委會審議、決議，市府團隊都依法辦理、絕對合法，且一貫公平公正公開，開會前將議案內容上網公布，還通知轄區議員、媒體共同關注，2021年6月起更全程直播都委會開會，經得起檢視。

至於偵訊筆錄記載她說應曉薇施壓邵琇珮與都發局、都委會，胡方瓊再度自責「是聽說的」，邵或都發局同仁從沒跟她講過，她知應曉薇為服務選民，始終關注京華城案、常召開協調會找邵與時任都委會執秘劉秀玲出席，她跟劉談到「不得罪應曉薇」，純屬當下的情緒用語，都委會仍照實提供初研意見給都委參考，該寫什麼就寫什麼。

檢方指控邵琇珮不該指點京華城引用《都計法》第24條申請容獎、創設容獎。胡方瓊重申，土地所有權人有權提出申請，不只都發局，都委會也會提醒當事人，本件都委會還建議京華城，參考申請在後卻先通過的信義區D3街廓容獎案，思考怎樣更符合市府大眾運輸導向的都計政策。

胡方瓊說，創設容獎有先例、也有成效，例如市府推動4、5層樓的老舊公寓更新、提供容獎措施，所以告知當事人如何申請、本身不違法，當事人堅持不修改申請案，除非有退件的法定事由，或明顯違法，否則就須送交都委會審議。胡的證詞顯然令檢方不滿意，柯文哲全程沒發言，數度笑到抖肩。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
481 3 4000 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／警消救人翻船！4人命危
證人「心生恐懼」被催簽名！檢方不滿...柯文哲笑到抖肩
1刀刺穿小姨子頸動脈！家暴男「要讓姊姊眼睜睜看妹妹死」
抓到了！爬籃框全裸跳水　24歲刺青男：好玩
彰化上空閃電「2小時狂炸3萬次」　肉眼可見逾5800次

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

京華城案證人想確認筆錄被催促　廉政署急澄清：絕無疲勞訊問

快訊／汐止河床驚見女子墜落命危　送醫搶救中

快訊／廣興橋溺水救人「遇水庫洩洪翻船」！　1民眾、3警消命危

彰化暴雨炸裂！員林、永靖水淹1米　消防出動救生艇急撤11人

租屋處強壓少女舔胸　色男認錯賠30萬和解獲緩刑

快訊／新店廣興橋戲水傳意外！男戲水失蹤　警消緊急搜救中

「大姐！檢察官在等」　京華城案都委會前技正：心生恐懼快簽名

1刀刺穿小姨子頸動脈！家暴男「要讓姊姊眼睜睜看妹妹死」

抓到了！全裸跳滯洪池、爬籃框　彰化刺青男辯「好玩」下場曝

台中男違停被盯上　飄出濃濃K味！激動掙扎遭警壓制

【爸太皮惹XD】帶娃看水樂園設施！一收傘孩子被潑濕暴哭

「水彈女神」權恩妃太辣了...　跟李時安合體..夢回《PD48》！

【誰家的金爐】台南駕駛見「水塔飄移」！近看超荒謬：金爐？

【聽到上癮】完美節奏敲桌子甜唱 #蔡依林 名曲

【1根3千萬】扛不住強風全倒！ 南鯤鯓牌樓神像「水上漂」QQ #丹娜絲颱風

【一片白茫茫】嘉義下瀑布雨！超強三角錐屹立不搖

【10級↑強風威力】丹娜絲「腰斬」大潤發招牌！瞬間爆炸火光四濺

BABYMONSTER Asa「只有幼稚園畢業」　《RM》成員全嚇傻

【客運變海盜船】路上狂搖3hrs！ 風雨中南下司機神操作 #丹娜絲颱風

【可以嫁了吧！】颱風天見騎士倒車...男友秒衝去幫忙！ #丹娜絲颱風

京華城案證人想確認筆錄被催促　廉政署急澄清：絕無疲勞訊問

快訊／汐止河床驚見女子墜落命危　送醫搶救中

快訊／廣興橋溺水救人「遇水庫洩洪翻船」！　1民眾、3警消命危

彰化暴雨炸裂！員林、永靖水淹1米　消防出動救生艇急撤11人

租屋處強壓少女舔胸　色男認錯賠30萬和解獲緩刑

快訊／新店廣興橋戲水傳意外！男戲水失蹤　警消緊急搜救中

「大姐！檢察官在等」　京華城案都委會前技正：心生恐懼快簽名

1刀刺穿小姨子頸動脈！家暴男「要讓姊姊眼睜睜看妹妹死」

抓到了！全裸跳滯洪池、爬籃框　彰化刺青男辯「好玩」下場曝

台中男違停被盯上　飄出濃濃K味！激動掙扎遭警壓制

家暴男砍殺妻子姊妹　他求問「路上遇到怎麼辦？」網曝1招

快訊／金廈海域風浪過大！金門縣宣布小三通雙向暫停航

日防災專家來花蓮取經　中繼屋與複合式防災教育印象深刻　

《我的英雄學院》全新遊戲！3對3解放「個性」邁向最終決戰

京華城案證人想確認筆錄被催促　廉政署急澄清：絕無疲勞訊問

魅力爆棚卻總是單身！這「3星座」感情路比升級打怪還難

中南部明後天持續豪雨警戒　10天後可能有颱風

樺晟櫃買下市申復遭駁回　公司：委任律師研擬救濟途徑

快訊／汐止河床驚見女子墜落命危　送醫搶救中

快訊／廣興橋溺水救人「遇水庫洩洪翻船」！　1民眾、3警消命危

【10級↑強風威力】丹娜絲「腰斬」大潤發招牌！瞬間爆炸火光四濺

社會熱門新聞

快訊／土城姊妹父現身相驗　哭到癱軟：一次帶走我兩個女兒

才剛變性就來台！「泰國林韋君」賣淫7天被逮

仙塔律師「空軍男友」一次送一年份精品　爆貼臉富商

土城男行兇最新畫面！姊奮命救妹雙亡

妹妹剛結婚遭當街殘殺　乾媽嘆：姊妹倆都很乖…

高雄大樹光電板吃掉山林！風災後慘況曝光

軟爛男鬼扯經商養家　叔怒轟：結婚十幾年都靠娘家

土城姊夫急關臉書！裡面全是出遊、唱歌溫馨片

如／彰化暴雨馬路秒變小河　鹿港天后宮慘泡水

南鯤鯓代天府檜木牌樓倒塌　民俗專家解讀

即／土城姊夫奪2命狂發6限動：都被我殺了！

即／台南市宣布：8日新增7區停班停課　

即／士林男摔墜人行道！當場死亡

自認被挑撥　軟爛男預謀買刀殺姊妹

更多熱門

相關新聞

不滿被小草出征　鍾小平：難道藍白合就要打到好像柯文哲冤枉？

不滿被小草出征　鍾小平：難道藍白合就要打到好像柯文哲冤枉？

前台北市副市長彭振聲之妻子日前墜樓輕生，引爆輿論嘩然，也有許多民眾黨支持者到當初告發京華城案的台北市議員鍾小平臉書留言出征。鍾小平昨（4日）上節目《新聞面對面》批評，自己支持藍白合，但市議員的天職就是揭發弊案，這是超越黨派的事情，「這案子是我揭發的，現在打到好像柯文哲無罪，藍白合要這樣嗎？好像柯文哲冤枉？這整個方向對保護國民黨立委有好處嗎？」

肉搜11檢察官「命債命還」　戴姓工程師、林女遭羈押禁見

肉搜11檢察官「命債命還」　戴姓工程師、林女遭羈押禁見

即／情侶檔轉發「命債命還」恐嚇檢察官　女聲押禁見

即／情侶檔轉發「命債命還」恐嚇檢察官　女聲押禁見

小草粉專版主恐嚇院檢遭聲押　游淑慧曝：調查京華城也被攻擊出征

小草粉專版主恐嚇院檢遭聲押　游淑慧曝：調查京華城也被攻擊出征

柯文哲開庭等一整天　嗆檢：拿出彭振聲太太的筆錄

柯文哲開庭等一整天　嗆檢：拿出彭振聲太太的筆錄

關鍵字：

京華城圖利容積率都發局都委會技正廉政署

讀者迴響

熱門新聞

遭殺張姓女子是診所護理師李進良後事幫忙到底

陸偽娘「無套約砲1691男」性愛片外洩！竟是38歲大叔

快訊／土城姊妹父現身相驗　哭到癱軟：一次帶走我兩個女兒

南鯤鯓代天府牌樓倒塌　網翻國運籤驚呆

台美關稅喬不好？　傳2因素卡關

才剛變性就來台！「泰國林韋君」賣淫7天被逮

仙塔律師「空軍男友」一次送一年份精品　爆貼臉富商

土城男行兇最新畫面！姊奮命救妹雙亡

妹妹剛結婚遭當街殘殺　乾媽嘆：姊妹倆都很乖…

最新預測！　有利颱風生成時間曝

高雄大樹光電板吃掉山林！風災後慘況曝光

仙塔律師の奢華生活　貼臉摟抱富商曝光

快訊／川普再宣布12國關稅「最高40%」

台大學霸AV女優　「真空」看大聯盟炸半球

嘉義縣停電到深夜卻要上班　縣長臉書沒被灌爆

更多

最夯影音

更多

【爸太皮惹XD】帶娃看水樂園設施！一收傘孩子被潑濕暴哭

「水彈女神」權恩妃太辣了...　跟李時安合體..夢回《PD48》！

【誰家的金爐】台南駕駛見「水塔飄移」！近看超荒謬：金爐？

【聽到上癮】完美節奏敲桌子甜唱 #蔡依林 名曲

【1根3千萬】扛不住強風全倒！ 南鯤鯓牌樓神像「水上漂」QQ #丹娜絲颱風

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

唐吉訶德必買零食開箱！

唐吉訶德必買零食開箱！

「文里補習班」開課啦！開箱唐吉訶德店員推薦的必買零食，看看哪樣最合胃口吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面