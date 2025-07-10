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大陸 大陸焦點 特派現場

漢翔、中科院遭制裁　陸專家：對「以武謀獨」的嚴正警告

▲▼漢翔外觀。（圖／記者呂佳賢攝）

▲漢翔遭陸方列入管制清單。（圖／記者呂佳賢攝）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸9日將8家台灣軍工相關企業及實體列入出口管制名單，包含漢翔、中科院及龍德造船都在名單中。大陸學者認為，這是對賴清德當局「以武謀獨」行徑的嚴正警告，也是對參與配合賴清德當局「以武謀獨」行為這些台灣地區實體的嚴正警告。

根據央視報導，中國社會科學院台灣研究所涉外關係研究室副主任陳桂清提到，這次的措施目的非常清晰，就是要打擊賴清德當局「以武謀獨」「倚外謀獨」的囂張氣燄，捍衛國家主權和領土的完整，維護台海地區的和平穩定。

陳桂清認為，這樣的措施反制非常精準，這8家機構無一例外都與台灣當局「以武謀獨」有著密切的關係，分別近些年來向台灣的軍隊，向台灣的海巡部門等等所謂的「台獨」的武裝提供了飛機、艦艇、導彈、無人機、無人艇、防彈材料等等這些軍事的裝備。

陳桂清指出，這些公司近幾年來還披著民間企業的外衣，利用商用民用裝備生產作為掩護，從大陸地區進口了大量的零配件和原材料，然後進行生產，給「台獨」武裝進行服務，「配合參與賴清德當局『以武謀獨』的行為，必然會受到嚴懲。」

陳桂清還說，其中有一家叫台灣攻衛股份有限公司，就曾被台灣媒體爆料，曾經在2018年到2020年期間向大陸企業購入防彈纖維布，然後生產出防彈衣提供給台灣的防務部門。

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漢翔中科院軍工產業

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