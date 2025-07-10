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藍擬不擋台電撥補？藍委群組炸鍋　直喊「這是萬萬不可的決定」

▲▼國民黨台北市黨部7/5反惡罷大型宣講活動,國民黨主席朱立倫。（圖／記者李毓康攝）

▲國民黨主席朱立倫。（圖／記者李毓康攝）

記者崔至雲／台北報導

面對行政院推出的《強化經濟社會及國土安全韌性特別條例》，國民黨主席朱立倫昨對綠營喊話「各退一步」，同時傳出藍營預計週五將協助三讀通過草案，願意退讓，不再阻擋國土韌性1500億元、撥補台電1000億元，整體規模達6400億元。不過消息一出，藍營支持者痛批「國民黨若支持撥補台電，我726不投票」，連黨內立委群組也炸鍋，直言這是「萬萬不可的決定」。

據了解，國民黨團可能週五力拚通過特別條例草案，除了加碼2300億元普發現金，黨團也傾向不再擋政院提出的4100億元版本，其中包括台電補貼及國土安全經費。對此，國民黨文傳會主委林寬裕澄清，朱立倫僅強調支持普發現金，「因為振興經濟很重要」，其他部分尊重黨團決定，未涉介具體項目。

然而這樣的轉向，讓原本堅持應分開審查的藍委大感錯愕，甚至內部群組直接炸鍋，讓黨內群情激憤，立委群組瞬間炸鍋，甚至有藍委直言「這樣等於向民進黨投降」。

黨內傳出不少人認為，此時此刻放行撥補毫無必要。有藍營支持者在社群平台上怒批，「國民黨如果支持補貼台電，726我不會投票」，更有網友附和說「真的，爛透了！」

一名藍委表示，昨天消息一出，藍委群組上大家就開始討論，最初大家是在討論這件事情的真實性，因為黨團從來沒有做相關的討論。該名藍委強調，若最終真的決定放行台電千憶補助，恐怕將重創藍營形象，「萬萬不可」。國民黨長期主張，民進黨不能用補貼掩蓋能源政策錯誤，這樣的論述獲得許多民眾支持，現在若突然轉彎，基層恐難以接受。一位北部藍委坦言，黨團還未就此事進行討論，她推測時間應該是明天。不過她也強調，究竟要不要放行台電千億預算，對藍委真的很兩難。

至於這樣的政策是否直接影響到726大罷免？藍委說，若立法院真的要通過，這對藍營來說非常傷，「可能本來不會掉的藍委，到最後都會掉了」。

針對此一議題，國民黨立委賴士葆也表示，黨中央新聞稿指出朱立倫僅強調普發現金，並未表態其他項目，但這與昨日傳出的消息仍有出入。「4100億元到底怎麼處理？我們至今都沒開過會，明天會不會討論也不知道」，甚至有人建議乾脆「等726投票後再處理」，以免節外生枝，但目前黨團並未正式討論。

至於是否支持台電千億元撥補？賴士葆直言，「要看台電願不願意承諾不再漲價」，但他親自詢問過經濟部長郭智輝，對方不敢保證。賴強調，「我們已經給過台電3000億，現在還要再補1000億，這已經不是補貼問題，是能源政策錯亂」，賴清德應該多聽童子賢的建議。
 

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