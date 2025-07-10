「放行千億撥補台電」引爆藍委怒火　國民黨急澄清：寸步不讓

▲國民黨智庫副執行長凌濤。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨主席朱立倫昨日宣布，針對政院提出的4100億「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」，喊話民進黨「各退一步」，只增加普發現金2300億元，又傳出國民黨團力求周五三讀草案，將退一步不再阻擋國土韌性1500億、撥補臺電1000億，整體規模達到6400億，引發基層跟藍委炸鍋。國民黨智庫副執行長凌濤今（10日）回應，明天討論的是特別條例不是特別預算，至於台電撥補，國民黨立場從頭到尾都是寸步不讓。

國民黨自去年就拒絕撥補台電1000億，總預算審查時更是全刪，原先黨內態度堅決，但態度如今卻傳出鬆動。朱立倫於昨日中常會上強調，針對國防，國民黨支持，對於社會補助，國民黨也支持！只不過民進黨卻三合一兜在這次的特別條例裡面，那國民黨的立場就很清楚，對於增加普發現金這一項，既然民進黨不願意單獨為國防、社會補助另外設特別條例，那大家就各退一步，國民黨代表民意要求的普發現金，也是要求把整個刺激景氣、強化經濟預算從930億元增加為3200億元，這才是真正能刺激景氣的做法。

傳出國民黨團將在本周五力拚關稅條例草案完成三讀，除加上2300億元普發現金，也會同意政院的4100億元版本，不再阻擋國土韌性1500億、台電千億，預算規模將達到6400億元，引爆藍委及基層強烈反彈。有立委痛批，原本擋了數月的台電千億元撥補，如今卻可能為了普發而放行，讓支持者無法接受。基層怒指此舉等同「向民進黨投降」「自失立場」「髮夾彎到頭斷掉」，甚至揚言大罷免不投票了。

凌濤上午對此表示，針對台美關稅戰，國民黨站在中小企業跟民眾的立場，希望台灣有足夠籌碼來應對，明天要討論的是「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案，明天不會處理特別預算，國民黨希望涵蓋經濟、社會、國防一起討論，不會討論任何實質預算，目前不會討論任何台電撥補預算，「在台電撥補預算上，國民黨絕對是寸步不讓！」明天討論的是特別條例，不是特別預算，希望賴清德可以考慮到關稅對人民的衝擊，不要再擋普發現金一萬元。

被問到國民黨確定繼續擋台電千億元撥補？凌濤重申，明天討論的是特別條例不是特別預算，國民黨最堅持的就是普發現金一萬，2300億應該要在這次的特別條例裡討論，而針對台電撥補，是寸步不讓；他也稱，昨天傳出的媒體獨家消息是「過譯」，黨中央、黨團沒有談到任何談到預算細節跟內容，沒有任何一筆錢會在明天的表決通過，也沒有任何一個針對台電撥補的預算會可能退讓。