48年來最慘！嘉義「3電塔倒塌」25萬戶陷黑暗　台電67小時搶修復電

▲丹娜絲癱瘓嘉義電網，台電大動員搶修。（圖／台電，下同）

記者閔文昱／綜合報導

中度颱風「丹娜絲」重創台灣，導致全台超過650支電桿、3座高壓電塔倒塌，創下歷史紀錄，尤其雲嘉南地區受損最為嚴重。台電表示，截至9日晚間7時49分，嘉義新塭變電所已在風災後67小時內完成復電，現場共動員全國上百人力，立起33支臨時桿塔，全力恢復供電。

這次搶修為1977年賽洛馬颱風以來、48年首見特高壓等級風災大規模修復行動。台電指出，嘉義新塭電塔倒塌範圍廣、難度高，需以大型吊裝與臨時電桿緊急取代，9日順利完成初步復電，至晚間11點，嘉義縣仍剩2萬3355戶待修，曾一度有25萬戶陷入停電。

台電說明，丹娜絲颱風為40年來首度從台灣中部登陸，因地勢平坦、中央山脈未能阻擋強風，雲嘉南地區瞬間風力達17級以上，嚴重衝擊電網系統。此次颱風造成超過650支電桿倒塌、3座特高壓電塔受損、逾450條電線斷裂，並波及100多具開關與變壓器，災情為數十年罕見。

截至目前，台電累計動員逾1萬人次、6000輛工程車投入搶修行動，單9日就動員近4000人、1800輛車，並針對嘉義與台南等重災區增派720名跨區人力支援，嘉義地區復電進度達85%，台南復電戶數也突破8萬戶。台電強調，現階段先以臨時線路轉供方式搶通電力，後續將進行完整設備復建。

嘉義縣長翁章梁指出，由於新塭地區三座電塔倒塌，台電改以臨時桿線搶修，9日晚間完成初步布線後，預計10日上午9時起陸續將電送入家戶。他也感謝台電與各地公所、民代協助清除路障、調派機具，讓搶修速度大幅提升。

台電嘉義區處則表示，本次搶修行動規模空前，除全公司總動員外，全台各區處與承包商也組成特級支援隊伍，不少民眾更自發送上熱食與飲料，為第一線工程人員加油打氣。台電再次呼籲，受影響民眾可透過「台灣電力APP」或颱風停復電資訊專區回報停電狀況，將持續搶修至最後一戶復電完成。