震撼畫面！「空中大動員」33支臨時桿從無到有　48年來罕見規模

▲「空中大動員」立起33支臨時桿塔。（圖／翻攝台電電力粉絲團）



記者劉維榛／綜合報導

走法罕見的丹娜絲颱風，加上低壓帶、西南風帶影響，再度讓南部出現雨災，台南累計超過28萬戶停電，至昨（9日）仍有4萬多戶無電可用、嘉義縣也有2萬多戶停電。台電指出，新塭變電所電塔倒塌現場，一天立起33支臨時桿塔，是48年來出動特高壓等級大規模搶修，「空中大動員」畫面相當罕見！

丹娜絲颱風侵台，嘉義地區有3座連接布袋新塭變電所、供應萬戶電力的6.9萬伏特高壓電塔，遭強風吹襲倒塌，還造成全台超過650支電桿，創歷史紀錄。

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台電粉專《台電電力粉絲團》公布一張「空中大動員」震撼畫面，新塭變電所電塔倒塌現場，短短一天就立起33支臨時桿塔，「立桿、拉線」從無到有，動員了全台百名人力搶修，終於在風災斷電後67小時內，新塭變電所於昨晚7時49分完成復電。

粉專也指出，這是1977年賽洛馬颱風後，應是第一次風災出動「特高壓等級大規模搶修」，屬於非常罕見的畫面，強調維修團隊持續努力加速復電，盼受影響的鄉親理解與體諒，感謝大家的包容，懇請民眾耐心等候。

而台電強調，颱風至今台電已動員超過1萬人次，今日動員近4000人力，超過1800輛工程車輛，並針對重災區增派720人力跨區支援，民眾可使用「台灣電力APP」停電報修，或透過台電網站於颱風期間開設的「颱風停復電資訊」專區，輸入停電地址及狀況查詢、通報停電資訊。部分線路末端、山區等個別地區，可能存在零星無電可用情況，煩請民眾協助通報，台電將儘速前往處理。