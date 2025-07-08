城鎮韌性演習　潮州警宣導教你如何避難

▲潮州警方宣導影片教你如何避難。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣將於7月16日下午舉行「2025城鎮韌性（防空）演習」，模擬空襲情境，實施防情傳遞、警報發放、人車疏散及交通管制等關鍵演練。潮州警分局除製作宣導短片外，並由員警及志工至車站、公家機關與商家張貼海報、發送宣導單，提醒民眾配合演習，平時準備個人避難包，提升應變力，「平時多一分準備，危急時多一分安全」。

屏東縣2025城鎮韌性(防空)演習，將於7月16日(星期三)下午 1時30分至2時舉行，這次演習將涵蓋防情傳遞、警報發放、人車疏散避難、交通管制等關鍵環節，潮州警分局為了讓民眾更清楚演習內容，特別製作宣導短影音，提醒民眾在警報響起時，務必配合管制作為，迅速前往避難場所。



潮州警分局也調派各所員警及志工至轄內火車站、百貨、店家等業者及公家機關，發送演習宣導單、張貼海報、布條，宣導演習時的避難作為及配合事項，呼籲民眾要有居安思危的觀念，平時備妥「個人緊急避難包」，當戰時空襲警報響起時，可立即攜帶前往避難，維持戰時基本生活需求，增加生存應變能力。

「平時多一分準備，危急時多一分安全。」潮州分局分局長林俊雄表示，面對各國局勢變化，需仰賴警民合作建立更具韌性的防護網絡，演習視同作戰，不能置身事外，請民眾及轄內各機關單位配合辦理，防空演習依民防法規定，經勸導後仍不配合得處新臺幣3至15萬元罰鍰，切勿以身試法，使演習順利圓滿。