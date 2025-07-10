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社會 社會焦點 保障人權

網嗆經濟部光電板根本未回收！旭東5點聲明打臉：是「走道板」

記者陳崑福、黃資真／屏東報導

颱風丹娜絲摧毀屏東佳冬鄉的海上光電設施，大量光電浮台漂到岸上，是否危害海洋生態，引發社會議論，且業者旭東環保（1343）股價大跌，更有網友砲轟照片明顯可見光電板根本沒清理乾淨。而旭東今天五點聲明重重打臉，澄清那塊黑色網狀板是走道板，而非光電板。

▲▼佳冬光電場被摧毀引起討論。（圖／翻攝臉書／經濟部）

▲網友表示，經濟部的圖片紅框處中明顯看到仍有光電板未回收。（圖／翻攝臉書／經濟部）

▲旭東環保科技公司清除佳冬鄉浮台散落物。（圖／旭東環保公司提供）

▲旭東環保科技公司清除佳冬鄉浮台散落物。（圖／旭東環保公司提供，下同）

因海上光電設施被颱風摧毀漂到岸上，當時屏東縣政府表示，已要求立即停空，且廠商在48小時內清除完畢，未來必須要清理所有完成所有海陸的平台構建後，再重新送計畫審查，且未經審查不得復工。

經濟部能源署也在隔日發聲明指出，計畫實驗目的，正是要測試光電浮台系統在海上的耐受性，蒐集數據加以研究，精進光電設施的耐風強度。且本案光電浮台上的「浮筒」與「踏板結構」採用HDPE材質，無毒且與日常飲用水管、魚塭浮具等使用材料相同，對環境與人體皆安全無害。其廣泛應用於包裝、容器、管材、薄膜及建築材料等領域，與一般聚乙烯(PE)不同，不會釋出有害物質，亦不對生態環境造成污染，為浮動設施常用材料。

▲旭東環保科技公司清除佳冬鄉浮台散落物。（圖／旭東環保公司提供）

然而仍有部分網友不買單，揪出經濟部貼出的照片上就有一片光電板散落在支架上，嘲諷「難道連能源署也造假？」、「移除是大工程，應該有現場照片記錄，或是用衛星照片應該都可以看的一下紀錄。」

▲旭東環保科技公司清除佳冬鄉浮台散落物。（圖／旭東環保公司提供）

今天旭東環保發出5點聲明，該光電平台在颱風過後已於9日下午全數清理完畢，如有遺漏，亦請不吝告知，本公司將全力回收。同時，本公司已經聯繫海事公司待命，待海象平穩，即刻出海，將海上少部分浮台收回。

完整5點說明如下：

1、本公司生產浮台的原料主要是高密度聚乙烯，是無毒且可百分之百回收再利用之塑料，亦是再生水廠或自來水在使用的管材原料民眾目睹的黑色網格狀物，是本公司用上述原料製成的走道板，並非太陽能板。

2.本案之太陽能板與浮台於114年4月完成組裝後拖航至海上，之後持續進行浮台及錨定系統的調教（尚未完成浮台整體結構），同時，於6月時，考量颱風季將來襲，擔心將造成浮台模組的損壞或外漂風險，故於114年6月28日至7月4日全面移除浮台上的太陽光電模組，並陸續移除浮台等設備，並將全數共3120片太陽能板拆除完畢之後，全速進行浮台拆除作業，在颱風來臨前，已完成浮台60%之回收。本公司強調，沒有太陽能板掉在海裡面，不會傷害到民眾或漁民，太陽能板均已交給製造商「安集」檢傷。

3、本公司自民國84年成立至今，僅於民國99年申請過SBIR計畫，以及本次經濟部能源署業界能專計畫「112年度離岸太陽光電系統浮台技術開發計畫」，且能專計畫之自籌款超過補助款，並非如指控，本公司是靠補助款由虧轉盈。本公司民國113年營業額超過11億元，其中最大盈餘來自彰濱工業區之浮動式太陽能訂單，相關資訊請參閱本公司113年度財務報告。

4、本公司外銷總共多達76個國家，包含：挪威、丹麥、日本、韓國、澳洲、泰國與寮國等，本公司致力成為全球化佈局之台灣企業，旗下產品斜張橋保護管與箱網均獲得海外市場青睞，近年更擠身我國興櫃，均受櫃買中心之管制，董事選任均依法辦理，邀請曹啟鴻先生出任獨董，主要是借重其長年推動養水種電的理念及經驗，盼在綠能產業轉型之餘，幫助地方漁民開發更維護生態之養殖方式。選任魯台營先生，主要是借重其過去對環境保護及綠能之經驗，希望在產業發展之際，能同時兼顧環保。

5、本公司向來為落實企業社會責任，長期捐贈在屏東縣地方之教育基金、體發基金及育幼院等，是正派的台灣在地企業，正努力在全球市場站穩腳跟，未來將持續努力，打造可百分之百回收再利用之產品。如各界還有任何問題，必要時也歡迎親至本公司深入了解，本公司必竭誠歡迎，並詳細說明，以解外界所有的疑惑。

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