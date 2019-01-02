慈濟迎接2019年 慈善關懷迎「心」年！

圖／慈濟基金會提供 文／林佳予

「用感恩的心送走過去、用虔誠的心迎接未來」，2019年元旦，慈濟在北、中、南、東、以投入長照關懷、環保理念宣導做為2019年第一天用心關懷迎「心」年！

「年輕有愛、國界無礙」，來自亞洲的馬來西亞、印尼、菲律賓，大洋洲的澳洲，美洲的墨西哥等共5個國家、64位「海外慈濟青年志工隊」，前往花蓮榮民之家關懷與陪伴榮民老伯伯，這群孩子儘管有些語言不同、但帶著滿滿的愛與關懷是相同，用陪伴讓榮民老伯伯感受溫馨、用關懷讓榮家安養長者感受溫暖、用歌聲讓年輕人與長者之間不分年齡感受人間有愛。

▲▼來自五個國家共64位「海外慈濟青年志工隊」，前往花蓮榮民之家關懷與陪伴榮民老伯伯。

「愛人、愛物、愛動物，環保宣導要入戶」。在2019年第一天，連續假期中，慈濟各環保站「清淨在源頭」不歇息，許多環保站有親子同行，連知名歌仔戲著名演員唐美雲都呼應「用鼓掌的雙手做環保」，在元旦以「擔任慈濟環保志工」身分，以身作則推動環保理念，讓人人視街頭為修行道場，低頭彎腰，為地球環境而無私付出。





這群從最小3歲到最年長近百歲的環保志工，不分年齡、階層、背景，愛護我們賴以生存的地球，是責任也是使命。

在中部地區，慈濟志工投入花博外埔園區「大愛環保科技人文館」，在2019年元旦有環保踩街亮點，一條由彰化鹿港地區慈濟人在環保站收集的回收物材質做出來的「環保龍」，為花博外埔園區「大愛環保科技人文館」環保在2019年元旦踩街熱鬧舞動，展開活動序幕亮點，並由慈濟豐原社區烏克麗麗合唱團響亮登場、靜思鼓兒團隊所組成的勁歌熱舞，帶動現場的來賓一起歡樂、一同感染青春的氣息。

