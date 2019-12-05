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以環保科技查緝環境不法犯罪　台南展現環保稽查高效率

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▲台南市環保局長林淵淙說，環境執法工作已經進入科技辦案的境界，2019年執法成果豐碩。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市環保局長林淵淙說，環境執法工作已經進入科技辦案的境界，2019年執法成果豐碩。（圖／記者林悅攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市環保局12月5日上午在藏金閣舉辦年終記者會，現場展示多項科學儀器，如UAV無人飛行載具搭載紅外線熱顯像儀、微型感測器執行工廠違法偷排稽查、水質監測儀抓違法偷排，及X射線螢光分析儀執行土壤檢測等，展現提高環保稽查的效率。

環保局長林淵淙說，環境執法工作已經進入科技辦案的境界，2019年利用UAV發現非法棄置、移送法辦6件，露天燃燒104件罰鍰121萬元，露天燃燒陳情件數下降7％；運用紅外線熱顯像儀及微感器等科學儀器執行工廠空氣污染稽查，共告發37件，罰鍰470萬。

水質監測儀器蒐證非法污水排放：查獲情節重大案件4件，罰鍰約3400萬元。整體成效，環保法規裁處由2018年6600萬提升至7100萬，工廠異味陳情件數下降6％；空氣品質大幅改善，今年PM10及PM2.5 1-10月濃度較去年同期相比，改善率達10.4％及3.5％；2019年10月資源回收率達53.9％，提前達到2020年目標。

另一方面，環保局持續強化環檢警結盟擴大稽查功能，只要接獲民眾通報污染陳情案件，即刻派員前往稽查，24小時全年無休，維護市民享有乾淨生活的權利，2019年環檢警聯合查緝共16次，查獲違反環保法規案件共34件，移送法辦及裁處停工計12件，環檢警也會持續結合河川巡守隊志義工的力量防制污染，打擊環境犯罪。

環保局長林淵淙說，今年也提出多項民眾有感的便民服務，例如台南垃圾車App，提供民眾垃圾車即時動態、清運點查詢等，讓倒垃圾更方便；改善老舊公廁共220座，提升公廁整潔度；藏金閣開放刷卡及行動支付服務，並成為環保集點特約商店，讓購物更方便；關懷弱勢資收個體戶，提供優惠回收價金。關懷弱勢家庭，提供購買藏金閣平價家具優惠及二行程汰舊換新弱勢偏鄉加碼補助最高3萬元。

▲台南市環保局長林淵淙說，環境執法工作已經進入科技辦案的境界，2019年執法成果豐碩。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市自2019年10月起，訂定每月1日為台南減廢日，環保局的人員率先以身作則，不使用一次性飲料杯，鼓勵大家自行準備環保杯，並募集393家商家共同響應「減法新生活，免廢我尚敖」活動，自備環保杯及環保餐盒即可享有優惠，鼓勵民眾由生活減塑做環保。
對於綠色採購也持續積極推動，在政府綠色採購連續7年達100％，民間綠色採購金額亦逐年成長，共有19家企業獲得環保署表揚，創造經濟與環保雙贏豐碩成果。台南市碳標籤產品共有82項，數量居全國之冠，並創全台先例首推電動公車及永康焚化廠取得碳標籤，推動低碳經濟的永續消費與生產模式。

為了維持台南市空氣品質，「亮麗晴空計畫」在2019年全面精進與創新，針對8大面向推出45項措施，例如空氣污染溯源、公車電動化、加油站管制等創新作為，並首創紙錢專爐，將紙錢集中燒，讓台南市空氣品質大幅改善，今年1至10月份PM2.5 、PM10的年平均濃度為22.1μg/m3、47.4μg/m3，為歷年同期最佳。

▲台南市環保局長林淵淙說，環境執法工作已經進入科技辦案的境界，2019年執法成果豐碩。（圖／記者林悅翻攝，下同）

2019年環保局在環境教育、空氣品質、環境清潔、土壤及地下水污染整治、綠色採購等方面榮獲18項獎項，其中有11項為最高等第，環保局未來將會秉持建構永續優質環境、提供優質友善服務品質的精神，繼續打造乾淨、低碳的城市。

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