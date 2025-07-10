回嗆川普50%關稅！　巴西總統誓言「回敬美國」：不接受指教

記者吳美依／綜合報導

美國川普政府對多國發布關稅通知信，其中巴西面臨高達50%的懲罰性關稅，成為迄今最重的一筆。對此，巴西總統魯拉強硬回應，將依據該國「經濟對等法」採取相應措施反制，並且不接受指教。

▲巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）誓言回敬美國。（圖／路透）



《路透社》等外媒報導，巴西對等關稅稅率，從4月初的10%暴增至50%。川普在公開信中指控魯拉政府「對自由選舉及美國人民的基本言論自由權利展開陰險攻擊」，意指高額關稅與川普盟友、巴西前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）敗選後涉嫌策畫政變的司法審判有關。

美國是僅次於中國的巴西第2大貿易夥伴。魯拉9日已經召集副總統、財政部長等官員，進行緊急會議，討論如何因應。

▲魯拉在今年的金磚國家峰會上，痛批美國總統川普關稅政策。（圖／路透）



魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）9日發文表示，「任何單方面提高關稅的舉措，都將面臨巴西根據『經濟對等法』所做出的回應。」他指出，川普關於『2國貿易對美國不公平』的指控有誤，因為美國對巴西貿易是順差才對。

魯拉還表示，「巴西是擁有獨立制度的主權國家，不會接受任何人的指教」，波索納洛政變案完全由巴西司法系統處理，「不容干預或威脅」。他也重申，「主權、尊重、堅定不移捍衛巴西人民利益」是該國對外關係的指導方針。

此前，金磚國家（BRICS）抨擊「單邊關稅措施」破壞全球經濟。川普因此威脅，任何支持金磚國家與其「反美政策」的國家，都將加徵10%關稅。魯拉隨後回應，「世界已經改變了，我們不想要一個皇帝。」