談判順利只是幻想？安全夥伴也沒用　菲律賓關稅調高至20％

▲川普上調菲律賓關稅稅率至20％。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）自7日開始向各國發出關稅通知信，菲律賓躲過首波名單後，官方指出，目前仍積極與美國進行對話，專業分析人士也樂觀以對。沒想到最新一波名單公布後，菲律賓的稅率不減反升至20％，顯示戰略安全夥伴、談判對川普來說皆沒用。

川普9日公布新一波稅率，菲律賓從原本的17％升至20％，成為截至目前少數被增加關稅的國家之一。不過，菲律賓對此結果應感到相當意外，總統投資與經濟事務特別助理吳詩澤（Frederick Go）先前赴美談判後曾表示，會談非常順利，菲方已充分向美方表達當地產業的關切與需求。

吳詩澤當時說，菲律賓與美國保持密切對話，希望建立一套「有助於雙方」的合作架構，而這項架構能夠「促進雙邊經濟成長，同時解決關稅與企業營運條件等問題，讓兩國企業都能持續發展」。

荷蘭金融巨頭ING銀行（ING Bank）亞太區研究部主管巴加瓦（Deepali Bhargava）也在第二波稅率公布前樂觀表示，在東南亞國家中，只有新加坡與菲律賓未收到川普寄出的首波關稅通知信，這或許代表雙邊貿易協議已接近敲定，讓菲國在與美貿易競爭中更具優勢。

除此之外，菲律賓是美國歷史最悠久的亞洲夥伴之一，也是戰略上重要的非北約盟友，雙方締有共同防禦條約，美軍除了在菲律賓設有軍事基地外，也會定期舉行聯合軍演。

菲律賓經濟規劃發展部副部長艾迪隆（Rosemarie Edillon）則在9日公布新稅率前向媒體坦言，目前還很難說美方最終會如何處理菲律賓的關稅問題，「我們還在等結果。其實之前就已經有過一些談判，所以現在只能耐心等待，我們也希望結果能是正面的。」