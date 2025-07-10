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川普第2波關稅名單仍未見台灣　巴西被課最重50％

川普23日與24名美國企業執行長會晤，又放話要搶回百萬工作機會。（圖／路透社）

▲川普公布最新關稅名單。（圖／路透社）

記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普9日在社群平台「真實社群」（Truth Social）公布新一輪對等關稅通知函，追加8國關稅稅率，其中以巴西達50%的稅率最高。最新公布的稅率名單中，台灣仍未被列入，顯示雙方仍處於談判階段。

根據川普公布的最新名單，將自8月1日起對以下8國輸美商品課徵新一輪關稅，巴西50%、斯里蘭卡30%、阿爾及利亞30%、伊拉克30%、利比亞30%、汶萊25%、摩爾多瓦25%、菲律賓20%。川普特別指出，若有國家試圖透過第三地轉運以規避高關稅，將面臨更高的懲罰性稅率。

這是繼本周初陸續對日本、南韓、馬來西亞、印尼、泰國等14國發布關稅通知後，川普政府再度擴大名單。先前14國所課徵的關稅落在25%至40%之間，目前巴西的50%為公布以來最高稅率。

川普日前簽署行政命令，將原訂於7月9日到期的90天關稅寬限期延長至8月1日，並強調「這個日期不會再改」，所有被列入名單的國家自8月起都必須開始繳交新關稅。

截至目前，台灣仍未出現在任何一波正式公布的名單中。行政院先前則表示，副院長鄭麗君正率團在美積極談判，以爭取維持低關稅或避免被納入高關稅名單。

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