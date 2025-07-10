「1歲工作」順利過審！　陸1627億養老金遭挪用、詐領



▲養老金遭非法挪用、詐領。（示意圖／翻攝自unsplash）

圖文／CTWANT

大陸國務院審計署審計長侯凱近日在第十四屆全國人大常務委員會第十六次會議上披露，國家近人民幣400億元（約新台幣1627億元）養老金遭非法挪用、詐領，有人1歲工作、22歲退休仍層層過審；部分學校學生長期站立用餐，但有些學校斥巨資搞起「形象工程」；雲南5戶家電銷售企業騙領舊換新補貼等。

《南方都市報》報導，審計署製作的《國務院關於2024年度中央預算執行和其他財政收支的審計工作報告》，其中指出了多項有關養老金、義務教育、國民補貼等時下民生關注的資金使用問題。內容指出，約414億元養老金被擠占挪用或騙取套取；13省將406億元城鄉居民養老保險基金等，挪用於「三保」支出、償還政府債務等。

報告提到，25省份的2.83萬名職工通過提供虛假病歷或篡改檔案提前退休等方式，違規領取養老待遇5.19億元，如山西蒲縣疾控中心一名職工的人事檔案有14處塗改，「1歲工作、22歲退休」仍層層過審後「退休」，一邊領取養老金累計69萬元，一邊又在新單位工作領取薪酬。

除了養老金，大陸123縣1668所學校2018年以來上報達到「底線要求」後再度失守，有的教學樓或學生宿舍存在質量隱患，有的未配備開水供應設施，有的宿舍一鋪多人或大通鋪，有的水廁或無害化旱廁設置不達標。

同時，108縣1038所學校基本辦學條件短板應補未補，有的教室漏雨；有的電腦報廢後未再配備；有的因食堂無處擺放餐椅，學生長期站立用餐。93縣519所學校超需求過度建設，其中15縣在未補齊短板的情況下，投入1.67億元搞形象工程等。如四川達州市通川區在1所農村學校未補齊學生宿舍和餐廳短板的情況下，卻於2021年花費382.07萬元為另所中學購買單價超過1萬元的黃葛樹、銀杏等190株。

此外，少數企業涉嫌騙取補助，如雲南5戶家電銷售企業，利用審核部門不核查商品物流信息等漏洞，通過安排員工及親朋到店刷卡但不交付實物、再全額返現等手段，虛開大量銷售發票、交易憑證等，以此騙領家電舊換新補貼171萬餘元。

延伸閱讀

▸ 救溺水民眾害2消防員殉職 基層提3大疑點：為何船要進沸騰線

▸ 印度1家5口遭造謠使用巫術 村民圍毆後把人活活燒死再棄屍

▸ 原始連結