街頭殘殺2姊妹！家暴男喊「我有精神病」　 律師：恐弄巧成拙

▲土城家暴男殘殺妻子與小姨子後，逃至彰化伸港派出所投案，不斷大喊：「我有精神疾病」。（圖／CTWANT）

圖文／CTWANT

新北市土城區近日發生謝姓男子殺害妻子與小姨子的悲劇，謝男隨後逃逸未果，竟衝進派出所高喊「我有精神病」，企圖以此脫罪。對此，恩典法律事務所創辦人、律師蘇家宏表示，是否患有精神疾病需檢視過往醫療病史，並經專業醫師鑑定確認，犯罪後臨時聲稱精神異常不僅難以取信，甚至可能弄巧成拙。

蘇家宏律師昨（9日）在YouTube發布影片分析，謝男雖主動進入派出所，但其行為不符合「自首」的法律定義。他解釋，自首必須是在犯罪行為尚未被發現，或犯人身分未被鎖定的情況下主動投案，而此案中謝男於光天化日下行兇，警方已展開追捕，他自知難逃法網才選擇投案，頂多只能視為「投案」，與自首的減刑條件相去甚遠。

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▲律師蘇家宏表示，謝男的行為不算自首，不一定能獲得減刑。（圖／翻攝自YouTube／陽光暖男 蘇家宏律師）

蘇家宏律師也表示，謝男是否患有精神疾病需檢視過往醫療病史，並經專業醫師鑑定確認，犯罪後臨時聲稱精神異常來蒙騙、卸責，不僅難以取信，甚至可能弄巧成拙。

此案另一爭議點在於，謝男先前曾因違反保護令遭逮捕，卻在釋放後隔天再度犯下殺人重罪。蘇家宏律師說明，法官是否裁定羈押需依據具體證據，例如嫌疑人是否有湮滅證據、串供之虞，或是否有反覆犯罪之風險，並非違反一次保護令就一定會被羈押。

他強調，保護令的核心功能在於當事人遭受騷擾時可請求警方介入，甚至可要求施暴者接受強制治療。保護令並不是沒有用，違反保護令者將面臨3年以下有期徒刑，這是法律明確規範的刑事責任，保護令創設了一個「虛擬保護界線」，只是保護令需要警察與司法單位的執行，才能發揮實質保護的功效。就算有保護令，面對家庭暴力者，「遠離」暴力者是最佳的策略，甚至需要躲起來，絕對不要吃眼前虧。

◎尊重身體自主權，請撥打113、110。

◎若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工

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