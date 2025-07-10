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LINE殭屍帳號洗法曝光　柬魔頭隔空操作台灣5成詐騙案

弘仁會大哥兼金主、綽號「小宇」的林姓男子涉及全台半數以上詐騙案，還曾與藝人王陽明同框合影。（圖／翻攝畫面）

▲弘仁會大哥兼金主、綽號「小宇」的林姓男子涉及全台半數以上詐騙案，還曾與藝人王陽明同框合影。（圖／翻攝畫面）

圖文／CTWANT

詐騙集團橫行，造成民眾財產損失外，更有多人在經濟壓力下走上絕路，為了避免悲劇不斷發生，新北市警察局加強打詐力度，發現如今詐騙集團分工縝密，有專門「卡商」負責收購台灣和泰國的SIM卡以生成LINE，再透過多道工序將國外帳號變成台灣帳號，更不排除如今國內多個詐團都跟綽號「小宇」的弘仁會大哥有關，台灣半數以上的詐騙案都恐是他在隔空操控。

警方近日在新北市、桃園市、高雄市及屏東縣等地，查獲主嫌林姓卡商與其同夥共17人，發現他大量收購台、泰兩地的人頭SIM卡，台灣每張價格達3000元，泰國則是每張5、600元，因兩國間存在明顯價差，林男以收購泰國門號為主，再將其洗成「殭屍帳號」。

林姓男子以每張500到3000元的代價，收購台灣和泰國兩地的SIM卡，再將其洗成「殭屍帳號」作為詐騙之用。（圖／翻攝畫面）

▲林姓男子以每張500到3000元的代價，收購台灣和泰國兩地的SIM卡，再將其洗成「殭屍帳號」作為詐騙之用。（圖／翻攝畫面）

由於泰國與台灣之間有地域限制，泰國與台灣的LINE僅能面對面掃QR-Code後成為好友，無法透過搜尋電話號碼或帳號ID取得聯繫，主嫌林姓男子等人透過泰國門號創立LINE帳號後，再綁電子郵件，接著透過門號、帳號和信箱的不斷解綁和增綁，中間再兩度綁台灣門號，經歷十多道工序後將該帳號「洗」成台灣地區，且即使門號被抓，帳號仍能像僵屍般「永垂不朽」，被詐騙集團視為珍寶、大加利用。

林男等人在3個月內共洗跟販售共150個門號，藉此詐騙386人得逞，不法獲利高達22億6251萬元，當中更有無數潛在被害人，而林男等人在偵訊時稱自己僅是「奉命行事」，警方持續追查，發現林男的「母公司」在柬埔寨，不排除背後有弘仁會的小宇牽扯其中。

「台灣一半的詐騙案，大概都跟小宇拖不了關係。」資深刑警透露，小宇是弘仁會的大哥兼金主，曾涉嫌策劃土城當鋪槍擊案，而他做詐騙起家，數年前曾在中國服刑，出獄後遊走在東南亞，並打造自己的「豬仔王國」。

「小宇」曾謀劃喬治亞豬仔案，囚禁400人在飯店從事詐騙，表現不好就遭凌虐暴打。（圖／翻攝畫面）

▲「小宇」曾謀劃喬治亞豬仔案，囚禁400人在飯店從事詐騙，表現不好就遭凌虐暴打。（圖／翻攝畫面）

本刊調查，小宇也和本案「卡商」一樣姓林，小宇曾籌畫「喬治亞豬仔」案，將逾400名中國和台灣人囚禁於黑海旁一處三星級飯店中，日夜監控、強迫勞動，並在境內布局博弈機房、虛擬貨幣洗錢管道。

一旦有人試圖逃跑，小宇便會向當地警方指控逃跑者偷竊，報警交由警方將人抓回，豬仔「回籠」後則被關進單獨房間進行凌虐灌水，如果詐騙業績未達標，也會被電擊棒電擊，直到有負責管理豬仔的小弟看不下去、揭露此事，全案才曝光，小宇也成為警方眼中的「頭號魔王」，正努力追捕中。

新北市刑事警察大隊司法組長方文村強調，警方對犯罪零容忍，為徹底斬斷詐騙集團仰賴之電信網絡，警方歷時3個月深入追查，全力推動斬斷詐團門號的「截電行動」，已逮捕158人，清查發現已報案的被害人共2674人，財損金額逾109億元，還有上千位被害人接到警方電話後即時清醒、停止付款，甚至有民眾只差一步就要抵押房產，在警方通知後才保住血汗錢。

新北市刑事警察大隊司法組長方文村強調正常投資絕不會面交款項，提醒民眾勿將血汗錢交給不明人士。（圖／趙世勳攝）

▲新北市刑事警察大隊司法組長方文村強調正常投資絕不會面交款項，提醒民眾勿將血汗錢交給不明人士。（圖／趙世勳攝）

方文村也呼籲民眾提高警覺，慎防假投資高獲利話術、面交取款要求及人頭門號買賣等詐騙伎倆。凡遇可疑，應即撥打165查證，或主動報警，共同守護社會正義與全民財產安全。

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