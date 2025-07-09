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芥末章魚驚見「藍環」觸角　他嘴唇發麻衝急診：醫師說沒解藥

▲▼藍環章魚。（圖／CFP）

▲藍環章魚。（圖／CFP）

記者鄒鎮宇／綜合報導

高雄一名男網友日前在社群平台分享驚險經歷，表示自己購買了一盒芥末章魚，食用後發現章魚腳外型疑似與新聞報導中的劇毒藍環章魚相似，隨即催吐並前往急診。該男子透露，急診醫生告訴他藍環章魚毒素目前無解藥，且只能靠人體自行代謝。

男子在臉書社團「爆廢公社公開版」發文表示，他意識到可能是藍環章魚後，立刻催吐並跑去看急診，急診醫生建議男子留意自身症狀，並表示如果隔天未出現呼吸困難等異常，通常問題不大，但若有呼吸困難應立即回診。

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他說，「急診醫生說也不能幫我什麼，因為沒有解藥」、「硬要回憶昨晚症狀的話大概就是下嘴唇微微很些微的發麻吧（也不知道是不是這個引起的還是太緊張引起的）！嚇都嚇死了，沒特別注意（病情）只關心能不能正常呼吸」。

▲▼芥末章魚驚見「藍環」觸角　他嘴唇發麻衝急診：醫師說沒解藥。（圖／翻攝爆廢公社公開版）

▲原PO買的芥末章魚出現藍環觸角。（圖／翻攝爆廢公社公開版）

男網友表示，他事發後聯繫了販售芥末章魚的店家，店家則回應其供貨商提供的資料及檢測報告顯示產品符合台灣食安法規，儘管如此，他仍感到後怕，「那盒（芥末章魚）現在還在我家冰箱，我做夢也沒想到我會真的吃到這東西」。

網友看完紛紛留言，「如果是我買到，我可能也不會區分…現在吃之前要先檢查一下了」、「藍環極品，一生只會吃到一次」、「吃過的人都沒有負評～參考一下」、「一生一定得吃一次，因為只有一次機會可以吃」、「這真的是藍環章魚沒錯」、「店家說沒問題，拿回去請老闆吃給你看」。

藍環章魚（Blue-ringed octopus）體型很小，通常不到5英寸（約12.7公分），但毒性猛烈，甚至比眼鏡蛇還要強，足以在兩、三分鐘內殺死26名成年人，雖然目前缺乏解毒血清，但若及時就醫仍可獲救。牠棲息於太平洋西岸，通常出現在珊瑚礁附近，唯有受威脅時才會露出鮮豔的圈狀花紋，平時非常擅長偽裝。

非營利環境保護組織海洋保護協會（Ocean Conservancy）說明，藍環章魚帶有神經毒素，若遭到螫咬，全身神經訊號都可能被阻斷，造成肌肉麻痺癱瘓，最終導致呼吸中止。其他症狀包括噁心、喪失感官能力和運動能力等。

▼藍環章魚示意圖。（圖／翻攝自微博）

▲▼網友吃火鍋菜品中發現藍環章魚。（圖／翻攝自微博）

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