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社會 社會焦點 保障人權

快訊／幼師把孩子當拖把蓋布袋　諾貝爾明誠幼兒園5聲明道歉了

記者許宥孺／高雄報導

民進黨高雄市議員李雅慧踢爆，位於高雄市鼓山區的諾貝爾幼兒園明誠分校蔡姓女職員涉嫌虐童，不僅將孩子「蓋布袋」、當拖把在教室拖行，還故意抽走一名男童的椅子，讓他當場屁股著地重摔，大批網友炸鍋，高雄市教育局今(10)日公布校名和職員名字。對此，幼兒園也發布聲明表達歉意，除了盡力取得家長的諒解外，也尊重調查結果、勇於承擔。

▲▼高雄貴族幼兒園教保員涉嫌虐童。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲女職員無故對男童「蓋布袋」。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼高雄貴族幼兒園教保員涉嫌虐童。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲把孩子當拖把拖行。（圖／記者許宥孺翻攝）

「針對此次事件,我們感到很痛心及遺憾。」諾貝兒明誠幼兒園今日下午發布道歉聲明，表示本園堅守教育本分，嚴守法令與道德規範，絕不容許任何不當對待幼兒的行為在本園中發生。該名人員已於當日懲處解聘，不再接觸任何幼童。

針對此事件，諾貝兒明誠幼兒園列出已執行的措施：
1. 通報主管機關
依照兒童及少年福利與權益保障法相關規定，完成通報程序並配合調查。

2. 配合調查、提供必要資料
主動提供監視錄影、班級紀錄與相關書面資料予主管機關調查所需。

3. 幼兒心理關懷與支持
安排專業輔導機制，視需求提供心理諮詢或情緒觀察紀錄。

4. 教職員內部緊急會議
通報全體團隊事件內容與應對原則，再次強調不當對待事件零容忍之態度立場。

5. 持續主動與家長保持溝通，希望能取得受影響家長的諒解。

園方表示，我們深知家長將寶貝託付予我們，是極大的信任，對於此次事件所造成的擔憂與不安，我們深感遺憾與歉意。我們已針對本次事件進行全面檢討，並啟動內部教保人員再訓練、情緒支持及教學現場風險控管措施，以確保類似事件不再發生。

園方強調，將持續改善，讓家長能安心、放心，讓孩子能在安全、溫暖的環境中快樂成長。我們會加倍關心孩子的心理狀況，並盡全力取得家長的諒解。

最後，園方指出，此次事件現在已經進入調查階段，將尊重調查結果也願意誠實面對，勇於承擔，絕不姑息。謝謝社會大衆的關心及本園家長的支持，造成社會大眾的不安及錯誤的示範，本園致上十二萬分的歉意。我們會以全園孩子為中心，以受到最小的影響為目標，持續努力，希望讓孩子能早日恢復安心的學習環境。

▲諾貝兒幼兒園明誠分校針對女職員過失發聲明道歉。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲諾貝兒幼兒園明誠分校針對女職員過失發聲明道歉。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼高雄貴族幼兒園教保員涉嫌虐童。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼蔡姓女職員將男童的椅子抽走，導致屁股著地重摔。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼高雄貴族幼兒園教保員涉嫌虐童。（圖／記者許宥孺翻攝）

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