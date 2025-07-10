獨／高雄警局旁藏「賭債製造機」　他沉淪賓果...媳亮刀護產反挨告

▲高雄市一起家庭糾紛意外扯出警察局轄下分局附近藏有疑似賭博的賓果店。（圖／記者吳世龍攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市一處民宅日前傳出激烈爭吵，最後更演變成家人之間的肢體衝突。據投訴人描述，一對年輕夫妻與其父親發生肢體衝突，媳婦甚至還亮刀，直到警方獲報到場後才平息。然而，這場家庭鬧劇的背後，卻意外揭露了當地潛藏已久的賭博爭議。

據受害者的親友向《東森新媒體ETtoday》投訴揭露：事發當晚這名父親先是恐嚇租客索要金錢，兒子為了阻止，只好強行將父親拖回家中。沒想到，衝突在家中持續升溫，逼得兒媳婦情急之下，拿出兩把刀，要父親安靜直到員警抵達，警方到場處理後，兒媳婦情緒一度失控，在巷弄內大聲嘶吼：「他都在你們警察局附近賭博啦！」

另一方面，妻子怕他沈迷賭博，欠下大筆債務，所以把相關房產資料都藏起來，不敢給丈夫知道，只是親友質疑這些疑似有賭博的賓果店，竟堂而皇之地存在於分局附近，而他們的手法通常就是專門鎖定老年客群，經營模式並非以賺取賭資為主，而是以「養賭債」為目的，雖然每場賭局的賭資可能只有幾十塊錢，但透過「養套殺」手法，賭債卻能快速累積成50萬甚至100萬元不等。受害者家屬沉痛表示，已經讓這對夫妻在製作筆錄時，將涉嫌違法疑似有賭博的賓果店家資訊提供給警方，並強烈呼籲警方徹底掃蕩這些店家。

詢問該轄區警局，警方證實這起案件發生在9日19時許，68歲的父親與兒子因金錢問題發生口角，衍生肢體衝突，兒子抓傷父親右手臂，事後父親對兒子提出傷害罪告訴，由於35歲的媳婦曾經手拿菜刀，對其咆哮辱罵，因此男子也對媳婦提告妨害名譽及恐嚇。

由於這名父親自述多次遭媳婦辱罵且疑有涉嫌施暴、恐嚇情事，分局為求謹慎不敢大意，已責請偵查隊整卷報請檢察官核發拘票，並協助其聲請保護令，也通報社會局到場評估予以必要之協助。