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凱特罹癌後首度參加國宴美翻天！　馬克宏「表情亮了」

凱特王妃在國宴上坐在馬克宏旁邊。（翻攝X@isaguor）

▲凱特王妃在國宴上坐在馬克宏旁邊。（翻攝X@isaguor）

圖文／鏡週刊

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）於本月8日至10日對英國展開為期3天的國事訪問，期間與英王查爾斯三世（King Charles III）等王室成員會晤，並在溫莎堡出席盛大國宴，獲隆重接待。其中，身為時尚資優生的英國凱特王妃（Kate Middleton）1天換2套服裝，再次展現精湛的「外交時尚」，就連馬克宏看她的「小表情」也成為亮點。

馬克宏8日與夫人布麗姬（Brigitte Macron）抵達倫敦，成為2008年來首位訪英的法國國家元首，也是脫歐後首位到訪英國的歐盟領袖。當他們到機場時，威廉王子（Pricne William）和凱特王妃去接機，凱特身穿法國品牌Dior淺粉色西裝外套，搭配同品牌薄紗裙子，頭戴英國帽飾設計師Jess Collett的帽子，展現優雅溫婉氣質。

凱特王妃秀外交時尚1天2套美翻天！　馬克宏看她「表情亮了」

▲凱特王妃穿上Dior裙裝接機，這是她第一次公開穿上Dior服裝。（翻攝princeandprincessofwales IG）

凱特王妃秀外交時尚1天2套美翻天！　馬克宏看她「表情亮了」

▲馬克宏抵達倫敦，對凱特王妃行「空中吻手禮」。（翻攝X@Blairsun15）

英國《每日郵報》報導，這是凱特第一次在公開場合穿著Dior服裝，並搭配英國設計師的帽飾，巧妙融合英法兩國時尚元素。馬克宏在迎接儀式上，對凱特行「空中吻手禮」，展現法國紳士風度。美國《Vogue》形容，這一互動優雅且得體，並稱凱特的Dior造型是「英法友好的視覺象徵」，不只彰顯時尚品味，也為英法關係增添溫暖氛圍。

到了晚上的國宴，凱特穿上由英國設計師Sarah Burton為法國品牌Givenchy設計的紅色晚禮服，搭配同品牌手拿包，頭戴婆婆黛安娜王妃（Princess Diana）生前鍾愛的「情人結皇冠」（Lover’s Knot Tiara），明豔動人。這是凱特2023年11月後，首次出席正式的國宴，由於她去年罹癌接受治療、缺席多項公開活動，這次現身更具意義。

凱特王妃秀外交時尚1天2套美翻天！　馬克宏看她「表情亮了」

▲凱特王妃在國宴上穿Sarah Burton設計的Givenchy紅色晚禮服，頭戴「情人結王冠」，明豔動人。（翻攝princeandprincessofwales IG）

凱特王妃秀外交時尚1天2套美翻天！　馬克宏看她「表情亮了」

▲凱特和威廉出席國宴，這是她罹癌恢復後，首次參加國宴。（翻攝princeandprincessofwales IG）

此外，這也是Sarah Burton在2024年9月接任Givenchy創意總監後，首度為凱特打造重要造型，過去她在Alexander McQueen擔任設計師，凱特就多次穿該牌的衣服，如今換了新東家，凱特依舊穿上她設計的衣服，足見對她的喜愛。

而凱特在國宴上坐在馬克宏旁邊，兩人有說有笑，馬克宏甚至被捕捉到對凱特「眨眼睛」表情，在社群網站X上被網友調侃「真的很法國人」「又要被老婆揍了」。

凱特王妃秀外交時尚1天2套美翻天！　馬克宏看她「表情亮了」

▲馬克宏在國宴上對凱特「眨眼睛」，引發討論。（翻攝hellomag IG）

凱特王妃秀外交時尚1天2套美翻天！　馬克宏看她「表情亮了」

▲查爾斯三世與王后卡蜜拉，在溫莎堡舉辦國宴，招待馬克宏夫婦。（翻攝The Royal Family臉書）

另外值得注意的是，凱特在國宴上穿紅色禮服，與王后卡蜜拉（Queen Camilla）穿的白色禮服、布麗姬穿的藍色禮服，恰好形成紅、白、藍三色的組合，與英法兩國國旗的色彩不謀而合。《Vanity Fair》報導指出，這一色彩搭配可能是有意協調的，象徵英法「友好協定」（Entente Cordiale）的精神。


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