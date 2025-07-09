「地震發生在能登是好事」　日議員失言急道歉：收回言論

▲日本參議員稱「其實地震發生在能登是件好事」，緊急收回這段失言言論。（翻攝畫面）

圖文／鏡週刊

2024年1月1日能登半島7.6強震造成嚴重災損，甚至居民人口還大幅遷移到外縣市。不過日本自民黨參議院預算委員長鶴保庸介昨失言說「其實地震發生在能登是件好事」，旋即惹怒網友，讓他緊急致歉收回發言。

綜合日媒報導，參選參議院和歌山選區議員的自民黨籍候選人鶴保庸介，昨於造勢活動演講時，為說明「雙地區居住」的必要性，他談到去年能登半島發生的7.6強震，表示「其實地震發生在能登是件好事，雖說是為了緊急避難，但現在住在金澤市的市民也能取得輪島市的住民票，『所以只要想做就做得到，不是嗎?』」。

日本鹿兒島近期地震過於頻繁，更因末日預言人心惶惶，去年的災害也是能登半島災民心中的痛，因此這番發言旋即引發嚴重撻伐，也讓鶴保庸介今趕緊開記者會道歉，坦言思慮不周，發言不夠明確，也沒考慮到受災地狀況，收回這段發言。



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