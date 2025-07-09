　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

戰地紀實／見證無人機時代的烏俄戰爭　零線攻擊

圖文／鏡週刊

從烏俄戰爭到以伊戰爭，宣告無人機時代的來臨。以前拿來拍婚禮、拍旅遊風景的空拍機，只消經過一點改裝，就搖身一變成了戰爭前線的偵察甚至攻擊武器。

紀實攝影家張乾琦，從開戰以來，持續進行戰地紀實工作，第十次進入烏克蘭，他來到兩軍交戰最前沿的「零線」區域，並親身遭遇一架俄羅斯自殺式無人機追擊，生死一瞬間。

以伊戰爭吸引多數媒體目光，國際社會的「烏克蘭疲勞」日益明顯，張乾琦仍一去再去。他語重心長地說：「我在烏克蘭所見證的，很可能預示我們眼前的未來。無人機、靜默和等待—這些並非遙遠的回聲。它們是實在的警告。」

編按：零線（zero line）是前線的最前沿，並非實際存在的線，而是隨著戰事發展不斷變動想像的作戰區域。

凌晨3點47分，在赫爾松的聶伯河畔，我們的BMP-2步兵戰車猛然震動後，在零線之內停了下來。片刻之後，戰車上的30毫米自動砲猛烈開火，一道道像是閃亮曳光彈的火光短暫劃破黑暗。隆隆的砲聲像敲擊的鋼鼓在我腦中迴響。車身因後座力而劇烈晃動。就在幾公尺外，我的新聞嚮導和我蹲伏在黑暗中—毫無掩蔽，每次震動都令我們畏縮。這一切持續不到1分鐘。

張乾琦是全球地位最高紀實攝影組織「馬格蘭通訊社」的終生會員。

▲張乾琦是全球地位最高紀實攝影組織「馬格蘭通訊社」的終生會員。

自殺式無人機追擊　險遭炸藥炸穿戰車

「快上車，現在！動作快！」一名士兵大吼，我們急忙啟動車子，以90公里的時速馳過漆黑一片、滿布地雷的地形。引擎轟鳴。金屬鏗鏘作響。每一個顛簸猛烈撞擊我們的脊椎，車身響著暴力的鼓聲。我們坐在近300加侖柴油和成箱尚未發射的30毫米砲彈上頭。脆弱感令人窒息。只消一枚火箭，一切都將陷入火海。

幾個小時後，回到基地，砲手才告訴我，我們遭到了一架俄羅斯自殺式無人機追擊。如果我們被擊中，無人機上的炸藥會炸穿戰車，這樣的撞擊會使柴油猛烈晃動，這篇報導就到此為止了。砲手咧嘴一笑，彷彿沒什麼大不了—對命運聳肩接受多過於恐懼。當時我並未聽到無人機的聲音。我只有感覺到速度、急迫感，以及受過求生訓練士兵的沉默不語。隆隆砲聲仍在我耳中迴盪。我在得知可能發生的狀況後，不禁背脊發涼。

第40旅的烏克蘭陸戰隊成員在聶伯河訓練任務中，因橡皮艇引擎故障，以徒手划槳的方式回到安全地帶。遠方升起的黑煙是前線附近俄羅斯實際的攻擊行動。

▲第40旅的烏克蘭陸戰隊成員在聶伯河訓練任務中，因橡皮艇引擎故障，以徒手划槳的方式回到安全地帶。遠方升起的黑煙是前線附近俄羅斯實際的攻擊行動。

2025年3月，我隨軍採訪烏克蘭第40旅第一營多次進入零線的任務，包括兩次在聶伯河的部署行動。每次任務，由4名身著野戰偽裝服、步槍斜掛的海軍陸戰隊員，帶著可維持一個月的補給品登上橡皮艇。這條河不僅分隔了領土，也分隔了兩個世界—兩岸都布滿死亡。

戰事依舊慘烈　國際間烏克蘭疲乏卻日深

然而，儘管前線動盪依舊，全球的焦點卻已開始轉移。

近幾個月，以色列和伊朗的衝突升級—以彼此互射飛彈和報復性的空襲為標誌—成了新聞頭條和全球政治焦點。這場危機可能引燃更廣泛的區域戰爭並牽扯全球強權捲入，獨占了國際外交的關注心力。這樣的轉變更加深了國際間所謂的「烏克蘭疲乏」。儘管烏克蘭戰事的慘烈程度與日俱增，媒體報導和國際關注卻已被分散。自2025年年初以來，俄羅斯逐步鞏固它的陣地，在多條戰線升高無人機作戰和砲擊，包括對民用目標的攻擊。這些攻擊在造成衝擊之前，往往悄無聲息，其破壞力巨大，嚴重打擊士氣。媒體的職責依然不變：要留下見證並提醒世界，這場戰爭遠未結束。

在藏身所的紅色戰術燈下，一名第40旅的烏克蘭士兵在前線任務後透過無線電通訊。紅光用來保留夜視能力，士兵在戰鬥任務的短暫休息期間仍持續協調和更新訊息。

▲在藏身所的紅色戰術燈下，一名第40旅的烏克蘭士兵在前線任務後透過無線電通訊。紅光用來保留夜視能力，士兵在戰鬥任務的短暫休息期間仍持續協調和更新訊息。

於是，零線持續在演變。

「零線」並非單一的地點，而是由部隊和地形所決定的變動概念。對步兵而言，它或許就在林木線之外的壕溝。對砲兵而言，它在有效射程範圍的邊緣。對特種部隊來說，它深入敵境之內。

在札波羅熱，它的樣貌和在頓巴斯不同。沿著聶伯河，零線是河岸和島嶼—處處泥濘、滿布地雷—兩邊都在砲擊射程範圍內。零線沒有固定的地圖，它和戰爭本身一樣都會移動—還有伴隨而來的危險：猝不及防、毫不留情，而且往往難以察覺。

跨越它，就進入了稍有猶豫便會致命的境地，沒有預警，也沒有第二次機會。唯有黑暗、命令，以及你隨車子搖晃前行的喘息聲。

在火箭彈訓練課程中，一名教官向第40旅的士兵示範如何正確裝填火箭推進榴彈。

▲在火箭彈訓練課程中，一名教官向第40旅的士兵示範如何正確裝填火箭推進榴彈。

零線交戰後踩過戰友殘缺遺體　百去九生還

這類行動只在夜晚進行。不開車頭燈、也沒有手電筒—只有拖著橡皮艇的悍馬車的微弱車尾燈。悍馬車配備了無人機干擾器，由一名戴著夜視鏡的士兵駕駛，快速行過險惡的地形。在這種時刻，感覺一切都已暴露在外：不管是士兵、機器或地貌本身。你不知威脅來自何處。你感覺它就在蘆葦叢之外的某處移動。即使在一片漆黑之中，仍可清楚感受到危機。危險從未曾真正消散。

在白天，同樣的士兵們持續不懈地接受訓練。我看著他們演練渡河、衝刺操練和裝設詭雷。他們發射火箭彈、迫擊砲，訓練應對混亂情況。他們在殘破的建築物裡研究數位地圖和座標—為將在黑夜裡展開的任務做準備。

在任務與任務之間的空檔，他們會跟家人通話、查看Telegram，在臨時的基地裡洗衣服。不過大半時候他們在等待。等待著下一個任務。等待座標。聽取命令。戰爭的節奏並非持續的戰火。它是一長串的寂靜，由突如其來的行動打破。它是等待、觀望和準備。在長長的停頓中，故事浮現出來—有些透過述說，有些則在沉默中傳遞。

代號「卡塔布」的42歲連長，和我們分享2022年赫爾松反擊戰的故事。報導裡的人多數不方便透露真實身分，只能使用代號。他奉命帶著100名士兵守護一個戰略據點，經歷一波又一波的殘酷攻擊—頭頂砲彈呼嘯而過、步槍和機關槍火力粉碎了林木線，戰壕裡煙霧瀰漫。援軍晚了兩個小時抵達。在這之前，一則無線電訊息警告說：「兩輛俄軍坦克正朝你們而去。」

卡塔布有高大的身材—身高190公分、體重約90公斤—和一顆慷慨的心。煙硝瀰漫中，制服浸漫汗水和塵土，他把自己剩下的3個彈匣分了2個給同袍。空氣充滿帶有血腥和火藥的金屬臭味。在這期間，他的大腿中彈。他已準備好1枚手榴彈，準備解決任何突破防線的俄羅斯人。但救兵趕到。他一瘸一跛走了出來，踩過戰友們殘缺的遺體，及混著血和灰燼的黏膩泥地。100人之中，只有9人生還。話到一半，他的聲音哽咽，眼眶泛著淚。他走到外頭抽菸。隨之而來的沉默中，打火機的點火聲依稀可聞。

代號「布希多」是武器專家，曾在波蘭接受過法國和愛沙尼亞教官的訓練，他告訴我：「兩個才算一個，一個等於沒有。（英文諺語，意指多多益善）」他出任務時，會攜帶至少8個彈匣、4個止血帶、1部無線電、個人急救包、手榴彈、水、無人機干擾器—還有3支手電筒。他的裝備沉重、磨損，但目的明確。被問到他偏愛的武器時，他聳了聳肩，「拿在你手上的那個，就是最好的武器。」

無人機作戰不是輔助的戰術　它就是戰爭本身

每一次部署展開之前，我們在藏身處的漆黑之中等待。手機的微光映照在疲憊的臉龐上—外面的發電機嗡嗡作響，混雜著遠方傳來發射和來襲火砲的轟隆聲。屋內被寂靜籠罩—輕淺的呼吸聲、偶爾的咳嗽聲、野戰偽裝服摩擦的沙沙聲，以及在陰影之間穿梭的流浪貓的輕聲喵嗚。無線電靜電聲夾雜著指揮中心傳來的最新訊息。

被遺棄的感受真實可觸。川普提出了停火提議卻又陸續撤回，軍隊唯一能信任的，只剩下他們的指揮官。對他們而言，政治只是噪音。美國華府搖擺不定的態度—不管是川普善變的承諾或是歐洲謹慎的外交—感覺太遙遠。唯一要緊的是指揮官的命令。

一架無人機盤旋空中，進行爆裂物酬載量測試。畫面前方是用於槍枝射擊練習的金屬桶，滿布的彈孔和刮痕是過去各種例行訓練所留下的痕跡。

▲一架無人機盤旋空中，進行爆裂物酬載量測試。畫面前方是用於槍枝射擊練習的金屬桶，滿布的彈孔和刮痕是過去各種例行訓練所留下的痕跡。

在外頭，一部探路者（Pathfinder）休旅車已準備就緒。一台無人機掃描儀和對講機放在儀表板上。但這些裝備終究有其侷限。很多無人機飛行時使用的是無法偵測的頻率，而光纖自殺式無人機沒有任何警訊。無人作戰—來自陸、海、空的無人機—已經重新定義這場戰爭。它們執行偵察、打擊和殺戮。車輛架上了無人機干擾器。士兵們改裝電池組，用3D印表機打造炸彈外殼，並改造商用的裝備。

在2024年，烏克蘭總共製造了約200萬架戰鬥無人機，成為全世界最大的無人機生產國。隨著戰場需求增加國內生產，這個數字在2025年預計會提高到450萬架。烏克蘭軍方在當地時間6月1日，發動一場精心策劃了18個月的攻擊行動，行動代號為「蜘蛛網」，透過運達俄羅斯領土的祕密貨櫃，從貨櫃裡成功使用117架無人機攻擊俄羅斯5處空軍基地，至少13架俄國戰機遭破壞，重創俄軍。

在戰場上，敵人可能是一個信號、一個影子，或頭頂上一個咻咻的聲響。這場戰爭不再只是扛著步槍的士兵，那些從天上監視的機器也成了參戰者。

工程師組裝無人機的空投彈藥。炸彈外殼是3D印製。

▲工程師組裝無人機的空投彈藥。炸彈外殼是3D印製。

每次任務之前，士兵們要先測試無人機干擾器，為BMP-2戰車準備30毫米彈帶，給AZP S-60防空炮裝填57毫米砲彈。其他地方，簡易組成的空中火力—燃燒彈、熱能彈、高爆彈—也準備就緒。電池重新組裝以延長續航距離。無人機作戰不是輔助的戰術。它就是戰爭本身。

不過在高科技的無人機戰爭裡，老舊的蘇聯時期武器在戰場中依然很管用。烏克蘭把所有能拿到的東西都拿來利用—重新整修、改造，然後擊發。

AZP S-60是1950年代由蘇聯製造，可由公路運輸的拖式防空炮，曾經在諸多華沙公約國家被廣泛使用。如今在赫爾松，它被重新改造—架在卡車上朝聶伯河對岸開火。原本是為防空而設計，如今用在打擊地面目標。

在一次任務中，兩門AZP S-60防空炮深入零線之內，鎖定目標、已準備朝河的對岸發射。緊接著命令下達：行動取消！行動取消！我們匆忙爬上車。遠方火光四迸。幾秒鐘之後，我們聽到火箭彈從頭頂呼嘯而過，並在更遠處爆炸。我們全速撤離。撤離的速度與混亂，與布署時的精密和謹慎形成強烈對比。

在零線突擊行動前，士兵在夜色掩護下檢查一部BMP-2兩棲 步兵戰車。這部蘇聯時期的戰車，在部隊經過暴露地形時，依舊是運輸人員和火力支援的要角。

▲在零線突擊行動前，士兵在夜色掩護下檢查一部BMP-2兩棲 步兵戰車。這部蘇聯時期的戰車，在部隊經過暴露地形時，依舊是運輸人員和火力支援的要角。

這提醒了我們：零線順著它的律動變化。計畫在轉瞬間會有變動。即使是最精心布設的武器，也可能隨砲火來襲而消聲匿跡。接著，同樣在頃刻間，下一個任務又開始了。

往零線前進的路上，我們行經一路廢墟：纏結的灌溉管線、傾倒的住家、遠方飄著濃煙。我以為是火箭彈，結果是一部燃燒中的卡車。不過我們明白它的信號。地平線上的閃光意味著有火箭來襲。光速總是快於聲音。短短幾秒內，一架嗡嗡打轉的除草機—FPV自殺無人機—就可從天而降，撞擊地面，隨後是如鋼鐵在熔爐內炸裂的轟然巨響，迴盪在開闊的原野。但我們持續行進。速度加快，身體壓低。

有一次，我看到一艘被拖上岸的橡皮艇裡頭，士兵們正在查看林木線，同時間其他士兵則手持步槍進行掩護。他們知道每次渡河都有喪命的風險。回到藏身處之後，在僅有微弱紅色頭燈的黑暗中，他們抽菸抽個不停，然後喝水、把水倒在頭頂上。這是一種儀式。一種紓解的動作。

零線不只是一個新聞標題。它是我所見所聞，它是我生活過的所在。它是介於光明和黑暗、分隔已許的承諾和未履行的援助之間的界線。烏克蘭不是為某種象徵意義而戰。它為生存而戰。它是軍靴踩在毀棄田野的嘎茲聲。它是漆黑藏身處的手機螢幕亮光。它是火箭發射前的寂靜。它的記憶被現實磨得傷痕累累。

赫爾松和台北的距離　比想像還要近

自俄羅斯從2022年入侵烏克蘭以來，我已經十度自費走訪戰事前線。我在烏克蘭所見證的，很可能預示我們眼前的未來。赫爾松和台北的距離，不管在戰略上或在實存上，都比想像還要近。

這樣的感受，在2025年7月4日俄羅斯發動開戰以來最大規模的無人機和飛彈聯合攻擊後，變得益發強烈：1天之內，有539架無人機與11枚飛彈襲擊烏克蘭全境。這次的攻擊，就發生在美國總統川普與俄羅斯總統普丁通電話的數小時之後。雖然二者間的關聯性無從確認，不過多家媒體都指出了這時間點的巧合。台灣社會多少也有「烏克蘭疲勞」，人們對戰爭消息有種遙遠、不及人身的感受。身為深入過零線的見證者，當天早上聽到這個消息時，我不禁心頭一沉。所有的記憶瞬間湧現—無人機的嗡鳴、地面的震動，以及難以忍受的等待。

我只盼望同樣的狀況，永遠不會發生在台灣。


更多鏡週刊報導
【圖輯】零線攻擊　烏俄戰爭紀實
愛在兵凶戰危時1／愛一個中國人　我還能算台派嗎？
愛在兵凶戰危時2／上海女生10年前參與太陽花反服貿　嘆中國「不能拿彩虹旗上街」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
593 3 2297 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／高雄市區驚見「3mX3m大天坑」！
快訊／信義區賓士C43撞死人！　駕駛竟拆走行車紀錄器肇逃
快訊／雨區擴大！18縣市豪大雨特報　大雷雨轟9地
溺斃SUP男友人喊冤！「從濛濛谷下水」無催警消搶救
快訊／第二名勇消殉職！　張敬謙宣告不治
來不及張貼的紅榜曝！　勇消吳恩碩救人卻殉職
「中國若犯台就把北京炸了」　CNN公開川普音檔
快訊／暴雨淘空地基！　赤崁頂觀景台驚現15公尺裂縫

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

北韓6人乘船越界海上獲救　南韓海路送返

遭2比特犬飛撲攻擊　泰拳男「苦戰5分鐘」逃死崩潰：沒人敢幫忙

湍流狂洩「整棟民宅沖下來」！　美山區小鎮又爆恐怖洪災

美國機場安檢即日起「不用再脫鞋」！　甩20年舊規

德總理擬率團訪中國　上任後首次最快10月成行

俄軍無人機大規模空襲！基輔凌晨警報狂響　西部城市也傳爆炸聲

高速車拖行德國牧羊犬致死　男住家遭私刑放火「為殺狗復仇」

日本埼玉大學校園「發生爆炸」！　2人受傷

川普關稅重擊美品牌「亞洲產地」！　Nike、Lululemon全中箭

只花100多塊買二手衣　他一掏口袋「價值翻漲百倍」超嗨

【哭到腿軟】土城姊妹遺體相驗 父親痛喊：一次帶走2個女兒

【爸爸育兒】2娃看到載豬車狂喊：媽媽～

【戀愛了】 #李珠珢 剪掉仙氣長髮！新造型「俏麗短髮」粉絲讚爆

【烏龜的移動城堡】員林大淹水烏龜直接出航！乘著小窩被迫踏上漂流之旅XD

台北戲劇獎／金士傑奪最佳男演員！　劉冠廷施名帥跪著頒獎

【珠珠寶貝大爆改】#李珠珢 齊短髮亮相！熱跳《Good Thing》畫面太香

刺青男被按喇叭停紅燈理論 見對方「包手」秒道歉：拍謝啦

彰化員林暴雨到處都淹水！到底誰在渡劫……

【翻船瞬間】新店廣興橋救援意外！5警消落水

【暴雨炸裂彰化】鹿港停車場成池塘　埔心民宅汽機車慘滅頂

北韓6人乘船越界海上獲救　南韓海路送返

遭2比特犬飛撲攻擊　泰拳男「苦戰5分鐘」逃死崩潰：沒人敢幫忙

湍流狂洩「整棟民宅沖下來」！　美山區小鎮又爆恐怖洪災

美國機場安檢即日起「不用再脫鞋」！　甩20年舊規

德總理擬率團訪中國　上任後首次最快10月成行

俄軍無人機大規模空襲！基輔凌晨警報狂響　西部城市也傳爆炸聲

高速車拖行德國牧羊犬致死　男住家遭私刑放火「為殺狗復仇」

日本埼玉大學校園「發生爆炸」！　2人受傷

川普關稅重擊美品牌「亞洲產地」！　Nike、Lululemon全中箭

只花100多塊買二手衣　他一掏口袋「價值翻漲百倍」超嗨

台中知名鬼屋裡拍電影！導演片場疑中邪「狂笑」劇組嚇傻

台中女千萬遺產買境外保單　保證獲利10%「第4年沒了」疑遭詐

遊戲產業高風險...任天堂社長坦言開發成本暴漲、一策略防失控

「到底質詢蔡秋明還是單挑賴清德？」　吳思瑤批黃國昌不演了

土城姊妹命喪街頭　犯保協會動員志工、律師多面向支援家屬

快訊／高雄市區驚見「3mX3m大天坑」　道路塌陷還釀號誌停擺

清水服務區清潔員「拖把擦桌子」遭直擊　業者：立即全面清消

快訊／雨區擴大！18縣市豪大雨特報　大雷雨轟9地

快訊／賓士C43撞死運將！惡劣駕駛肇逃前竟拆走行車紀錄器滅證

頻聳肩發怪聲！中藥+針灸神助攻　11歲妥瑞氏童找回快樂童年

【珠珠寶貝大爆改】#李珠珢 齊短髮亮相！熱跳《Good Thing》畫面太香

國際熱門新聞

即／川普：明早公布至少7國貿易名單

妻拒做愛！家暴夫嗆「被別人性侵」竟成真

音檔曝光！川普：中國若犯台就把北京炸了

川普：擬對進口銅課50%關稅　藥品稅率可能高達200%

川普50％銅稅衝擊美股下挫165點　台積電ADR跌0.59％

35歲男跳水10秒後浮起「一動不動」...當場死亡

美國飛機墜毀　一家四口全罹難

新婚僅7天　妻海灘「等尪拍照」遭雷劈死

川普批被普丁「灌輸一堆廢話」　轉向挺烏克蘭：我很不高興

這次不TACO了？　川普嗆8月1日關稅日不會改變

要換要快？2因素可能限制日圓跌勢

日本惡石島「第3批」5人島外避難

河水漲至600cm　德州山洪109死1/3為孩童

刀鋒冷，熱情未冷：馬斯克能打倒川普嗎？

更多熱門

相關新聞

專家揭保護令失效3大關鍵原因

專家揭保護令失效3大關鍵原因

「不是保護令的錯！」新北市土城46歲謝姓男子疑不滿家庭糾紛，昨（7日）當街持刀砍死妻子與小姨子，引爆外界對「保護令失靈」的質疑。對此，家暴研究專家強調，保護令對多數案件仍具嚇阻力，但也點出3大「高風險特徵」，是少數施暴者會挑戰保護令的根本原因。

張靖玲曠職遭解僱訴訟再吞敗

張靖玲曠職遭解僱訴訟再吞敗

海生館超仙飼育員神到了！5萬人按讚搶當「海豹」

海生館超仙飼育員神到了！5萬人按讚搶當「海豹」

台積電買點　達人2步驟抓出

台積電買點　達人2步驟抓出

詭颱丹娜絲創4項紀錄　120年來首見

詭颱丹娜絲創4項紀錄　120年來首見

關鍵字：

鏡週刊張乾琦

讀者迴響

熱門新聞

陳柏霖要娶小6歲女團成員庭瑄了！

單親爸為錢下海拍GV「多男激戰」

LINE「12款免費貼圖」限時下載！

快訊／上班快改道！　國3事故全線封閉

勇消吳恩碩救人溺水亡　醫師：打35強心針仍宣告不治

殉職勇消吳恩碩「留下年幼兒女」 曾喊：願消防員出入平安

別顧看F級側乳！　權恩妃「封神影片」挖出

搜救犬「小鋼砲」意外墜樓離世　領犬員受處分

快訊／線狀對流來了　13縣市豪大雨特報

快訊／強對流！　大雷雨襲2縣市

快訊／陸將8家台灣實體列入出口管制　漢翔、中科院入列

即／川普：明早公布至少7國貿易名單

快訊／又襲彰化！　大雷雨轟2縣市

快訊／4縣市22地淹水警戒　彰化10鄉鎮列一級最嚴重

妻拒做愛！家暴夫嗆「被別人性侵」竟成真

更多

最夯影音

更多

【哭到腿軟】土城姊妹遺體相驗 父親痛喊：一次帶走2個女兒

【爸爸育兒】2娃看到載豬車狂喊：媽媽～

【戀愛了】 #李珠珢 剪掉仙氣長髮！新造型「俏麗短髮」粉絲讚爆

【烏龜的移動城堡】員林大淹水烏龜直接出航！乘著小窩被迫踏上漂流之旅XD

台北戲劇獎／金士傑奪最佳男演員！　劉冠廷施名帥跪著頒獎

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

唐吉訶德必買零食開箱！

唐吉訶德必買零食開箱！

「文里補習班」開課啦！開箱唐吉訶德店員推薦的必買零食，看看哪樣最合胃口吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面