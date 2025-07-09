快訊／3地區明天達停班課標準！24小時雨量估飆400毫米

生活中心／台北報導

受低壓帶及西南風影響，中央氣象署下午5時啟動「較大規模或較劇烈豪雨加強作業」，並公布最新24小時雨量預測，其中有3地區已達到「水災」的停止上班上課標準。至於是否停班課，以各縣市政府公布為準。

氣象署今天傍晚5時起，啟動較大規模或較劇烈豪雨加強作業，依據最新氣象資料適時發布預報及特報，並每3小時更新提供縣市24小時、總雨量及定量降水預報，供防災決策及各界參考使用。

根據最新24小時雨量預報，高雄市山區和屏東縣山區預估雨量達250到400毫米，台東縣山區雨量則估有150到250毫米，達到停班課標準。

[廣告]請繼續往下閱讀...

依「天然災害停止上班及上課作業辦法」規定，水災的停班停課標準為未來24小時累積雨量預測達山區200毫米及平地350毫米（部分縣市不分平地、山區均為350毫米），且已致災或有致災之虞時，可依據氣象預報或實際觀測發布停止上班及上課。是否停班停課，以各縣市政府決策為準。

▲停止上班上課雨量參考基準。（圖／取自人事行政總處網站）

氣象署啟動「較大規模或較劇烈豪雨作業」的標準，是在颱風警報期間以外，台澎金馬發生連續降雨，包含多縣市豪雨且有局部縣市達大豪雨、局部縣市單日超大豪雨且連日大豪雨、配合中央災害應變中心開設等3情況，且預測降雨仍將持續的情形下啟動。

氣象署前一次啟動「較大規模或較劇烈豪雨作業」，是去年10月23日潭美颱風與東北季風共伴影響，帶來明顯降雨，因此啟動作業。

氣象署指出，原位於福建的熱帶性低氣壓（原丹娜絲颱風）已進一步減弱為低氣壓，逐漸併入華南至琉球東方海面的大低壓帶，台灣正處於此大低壓帶內，加上西南風影響，今日天氣不穩定，各地有短暫陣雨或雷雨、尤其西半部地區對流雲系發展更為旺盛並有短延時強降雨。

氣象署預測，今晚至明日台灣仍位於低壓帶內，配合西南風伴隨水氣移入，中南部地區及東南部山區有陣雨或雷雨，降雨較持續，易有大雨或豪雨發生，尤其南部地區有豪雨等級以上降雨發生的機率，且強降雨並不僅限於山區，平原、市區降雨亦有較今日增加的趨勢。

至於北部地區及澎湖、金門、馬祖有短暫陣雨或雷雨，東半部地區有局部短暫陣雨或雷雨，澎湖、金門、馬祖及午後北部地區、東北部及東部山區亦有局部大雨發生的機率。

▲彰化淹水成災。（圖／民眾提供）