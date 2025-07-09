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台中女千萬遺產買境外保單　保證獲利10%「第4年沒了」疑遭詐

▲▼台中女千萬遺產買境外保單　保證獲利10%「第四年沒了」疑遭詐團收網。（圖／記者許權毅翻攝）

▲台中一名劉小姐控訴，媽媽信任20多年保險員，其丈夫推薦購買境外保單，保證獲利10%，把外公留下千萬遺產投入，疑遭詐。（圖／記者許權毅翻攝）

記者許權毅／台中報導

台中一名劉小姐的媽媽繼承了千萬遺產，經過熟識20多年的保險員介紹，向保險員丈夫鄧男購買「境外投資保單」，號稱每年獲利10%，前3年都有進帳百萬，去年開始沒進帳，並且推給一間「豪匯金融科技公司」，但豪匯根本被金管會列入警示專區，根本是空殼公司，劉女今日下午要到豐原警分局提告鄧男。

劉小姐說，媽媽跟該為保險員認識20多年，當初想要購買穩定型投資保單，保險員丈夫鄧男推薦後，稱其購買的保單每年可以穩定獲利10%，劉小姐媽媽把獲得的千萬遺產投訴，前3年都領到百萬，去年開始至今，已經第二年未領到獲利。

▲▼台中女千萬遺產買境外保單　保證獲利10%「第四年沒了」疑遭詐團收網。（圖／記者許權毅翻攝）

▲▼鄧姓保險經理人（上圖箭頭處）電話關機，把事情推給豪匯公司。（圖／記者許權毅翻攝）

▲▼台中女千萬遺產買境外保單　保證獲利10%「第四年沒了」疑遭詐團收網。（圖／記者許權毅翻攝）

劉小姐表示，鄧姓保險經紀人把事情推給豪匯金融科技公司，豪匯在台中只有一個辦事處，說在柬埔寨有銀行，但說法詭異，讓劉女跟媽媽都覺得是遇到詐騙。

豪匯金融科技公司官網悄悄關閉，而且未在七期的商辦地址，大樓管理人員也根本沒印象，另一間設立的總機共享辦公室，只是由辦公室人員代為轉接，恐怕都只是空殼地址。

經查詢金管會示警專區顯示，豪匯金融科技公司並未經金管會核准得於中華民國境內從事或代理募集、銷售或顧問境外基金，依法不得在我國境內從事或代理募集、銷售或顧問境外基金。

另查豪匯並未依公司法註冊設立登記，若投資人接受豪匯金融科技公司提供之金融服務，當發生金融消費爭議時，將不適用金融消費者保護機制。

▲▼台中女千萬遺產買境外保單　保證獲利10%「第四年沒了」疑遭詐團收網。（圖／記者許權毅翻攝）

▲劉小姐說，去年跟今年都沒收到獲利，今日下午將提告。（圖／記者許權毅翻攝）

劉小姐說，媽媽最擔心就是這一筆錢會不見，每天以淚洗臉，進出醫院很多次。實際致電給鄧姓保經，電話關機無法取得回應，劉小姐今日下午將由議員陳清龍陪同下，到台中市豐原警分局報案提告，希望能追回外公的遺產。

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