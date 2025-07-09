鹿港狂淹後「400人苦等倒垃圾」！畫面太震撼被封史詩級災難

記者唐詠絮／彰化報導

颱風「丹娜絲」引進的西南氣流讓彰化成重災區！鹿港鎮昨日淹成「水上威尼斯」，鹿港天后宮廟埕全泡在水裡。更慘的是，7日因颱風假，清潔隊暫停收垃圾，結果隔天（8日）暴雨，鹿港街頭昨晚出現超誇張景象：超過400人擠爆民俗文物館前廣場排隊倒垃圾，還有民眾騎機車狂追垃圾車，被網友封為「史詩級災難」。

▲鹿港昨天暴雨後400人等倒垃圾。（圖／楊昇樺提供）

鹿港暴雨讓整個小鎮泡在水裡，馬路變河流，水深及胸。最讓當地人心痛的是，擁有300多年歷史的鹿港天后宮也難逃水劫，直到傍晚積水才漸漸退去，鎮民才趕緊清理滿目瘡痍的家園，沒想到又遇到另一個頭痛問題：倒垃圾。

▲鹿港昨天暴雨後400人等垃圾車。（圖／楊昇樺提供）

有網友在臉書PO出震撼畫面，鹿港民俗文物館前的廣場8日晚間出現超長人龍，粗估超過400人拎著大包小包垃圾苦等清潔車。清潔隊7點40分到8點在鹿港民俗文物館前清運，不少人乾脆騎機車追著垃圾車跑，現場混亂場景讓網友驚呼：「以為在逛夜市」、「這根本是垃圾馬拉松吧！」真的比過年還誇張。

當地居民哀號說，「週日原本就不收垃圾，週一颱風假又停收，加上暴雨後清出大量泡水家具和廢棄物」，水退了惡夢還沒結束，光是民俗文物館前廣場清潔隊就清出6車一般垃圾和5車資源回收，全鎮單日垃圾量高達104.5公噸，比平常多出20公噸，今天已加派人力加強收運。

▲鹿港昨天暴雨後400人排隊等倒垃圾。（圖／楊昇樺提供）