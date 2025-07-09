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雲林風災農損僅次台南卻未被納全品項救助　張嘉郡：農業部應公平

▲國民黨立委張嘉郡9日到雲林會勘災情。（圖／張嘉郡辦公室提供）

▲國民黨立委張嘉郡9日到雲林會勘災情。（圖／張嘉郡辦公室提供）

記者蘇晏男／台北報導

颱風丹娜絲造成雲嘉南等地農損嚴重，國民黨立委張嘉郡今（9日）表示，雲林農損僅次於台南，台南、嘉義7日已適用全品項救助，但雲林慢半拍，也僅有部分品項，呼籲農業部儘速將雲林比照嘉南納入全品項救助。張嘉郡也強調，雲嘉南三縣災情相當，處理標準理應一致，才能讓農民安心，也避免基層產生不必要的疑慮。

張嘉郡9日指出，颱風丹娜絲帶來強風豪雨，重創中南部農業。根據農業部統計，截至8日下午5時，農作物災損部分（不含林業、漁業、畜牧與設施）全台損失金額已達9億5587萬元，其中以台南市損失3億7822萬元（占39.6%）最高、雲林縣2億6808萬元（占28.0%）居次、嘉義縣1億8027萬元（占18.9%）、彰化縣4489萬元（占4.7%）。

張嘉郡表示，根據今天最新資料，雲林災損面積已達4368.82公頃，災損近3億元，雲嘉南彰四縣合計占全國農作物損失總額超過九成，雲林損失金額僅次於台南，顯示雲林在主要作物損失方面同樣極為嚴重，農民受衝擊程度不容忽視。

張嘉郡說，嘉義與台南早在第一時間7日即獲農業部宣布核定適用「全品項救助」機制，雲林則直到8日晚間才公告，僅部分品項可申請救助，包括：硬質玉米、高粱、香蕉、文旦柚、番石榴、食用玉米、非屬森林副產物之竹筍、塑膠布溫網室及水平棚架網室等，而非比照南嘉全面啟動全品項救助，明顯形成落差。

張嘉郡表示，雲林、嘉義、台南都是全國主要災區，但救助進度卻有差異，農民難免產生疑慮，她呼籲災損救助不分顏色，農業部應給予每個災區公平與即時的支援，雲林縣府也已於昨日正式行文農業部，請求比照辦理。

張嘉郡也呼籲，全民應同舟共濟，一起協助災損農民與受災戶早日恢復以往，而不要再說風涼話，甚至造謠做政治操作，讓受災民眾非常痛心。

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