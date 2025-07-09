開戰最大規模！俄「741架無人機」襲烏克蘭西部　波蘭戰機急升空

▲俄羅斯空襲烏克蘭首都基輔，建築物遭擊中。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

俄羅斯9日凌晨對烏克蘭多座城市發動全面戰爭以來規模最大的空襲，動用多達741架無人機與飛彈，西部城市盧茨克（Lutsk）遭猛烈轟炸，災情最為慘重，波蘭軍方也緊急升空戰機，保護領空不受波及。烏軍雖成功攔截部分目標，但仍有超過400架無人機消失在雷達上，烏西多地傳出爆炸聲響。

根據《基輔獨立報》報導，基輔當地時間9日凌晨傳出多聲爆炸，市長克里契科（Vitali Klitschko）證實市中心遭俄軍無人機攻擊，防空系統已緊急應對。烏克蘭空軍也指出，包括盧茨克、利維夫（Lviv）、赫梅利尼茨基（Khmelnytskyi）與特爾諾皮爾（Ternopil）等西部城市，全都進入空襲警戒狀態。

波蘭空軍也證實，這波空襲期間曾緊急出動戰機，以保護自家領空安全。

烏軍通報指出，俄方總共發射728架沙赫德（Shahed）型無人機及誘餌無人機、7枚Kh-101或伊斯坎德-K（Iskander-K）巡弋飛彈，以及6枚匕首（Kinzhal）極音速飛彈。雖然烏軍成功攔截296架無人機與全部巡弋飛彈，但仍有415架無人機行蹤不明。

BREAKING; RUSSIA launches record 718drones at UKRAINE including 7 cruise missiles and 6 Khinzal hypersonic missiles!!???????????? pic.twitter.com/bFR8DvoBLS — Recon & surveillance (@Recon_surv) July 9, 2025

盧茨克地區災情最為嚴重，當地媒體報導，清晨4時前便傳出爆炸聲。沃倫州（Volyn Oblast）州長魯德尼茨基（Ivan Rudnytskyi）指出，當晚有約50架無人機及5枚飛彈出現在當地空域，「幾乎全數對準盧茨克」。市長波利修克（Ihor Polishchuk）表示，一處工業設施與車庫起火，是自戰爭爆發以來最猛烈的攻擊。

此外，赫梅利尼茨基州也有民宅屋頂遭火勢波及。基輔州布羅瓦里市（Brovary）則通報一名女子胸骨骨折，是目前確認的唯一傷者。

烏軍曾在8日晚間警告，俄軍自下諾夫哥羅德（Nizhny Novgorod）薩瓦斯列伊卡（Savasleyka）空軍基地派出MiG-31戰機，整個烏克蘭一度進入長達數小時的飛彈威脅狀態。波蘭空軍也因應啟動戰機保護自家領空。烏克蘭西部的空襲警報於當地時間上午6點15分解除。

爆炸不只發生在西部城市，前線附近的第聶伯（Dnipro）、蘇梅（Sumy）與札波羅熱州（Zaporizhzhia Oblast）也傳出攻擊聲響。

這波密集襲擊正值美國總統川普（Donald Trump）宣布將向烏克蘭提供10組愛國者（Patriot）防空系統之際。他8日受訪時直言，「這一切太可怕了，我對普丁總統（Vladimir Putin）非常不滿，也對他沒停止攻擊感到失望。」