川普批被普丁「灌輸一堆廢話」　轉向挺烏克蘭：我很不高興

▲美國總統川普與俄羅斯總統普丁 。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普8日表示，已批准向烏克蘭提供防禦性武器，並正考慮對俄羅斯祭出更多制裁，以回應俄烏戰爭死傷人數日益攀升。他直言對俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）「很不高興」，並批評普丁言行不一。

川普當天在白宮舉行內閣會議時指出，「我對普丁很不高興，這我現在可以明確告訴你們。」他提到，俄烏雙方士兵的死亡人數以千計，「我們不斷被普丁灌輸一堆廢話……他總是一副和善模樣，但事實證明那全都毫無意義」。

川普也透露，正在「非常認真考慮」是否支持參議院一項對俄制裁法案。該法案由南卡羅來納州共和黨籍參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）與康乃狄克州民主黨籍參議員布盧門撒爾（Richard Blumenthal）共同提出，內容包括對與俄羅斯進行貿易的國家徵收高達500%的懲罰性關稅，涵蓋俄國石油、天然氣、鈾及其他出口項目。

川普7日已宣布美國將提供烏克蘭更多以防禦性為主的武器，他8日再度重申，「我們正在向烏克蘭提供一些防禦性武器，我已經批准這項措施。」

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）當天也表示，已下令擴大與美方的聯繫，以確保關鍵軍援順利到位，尤其是防空裝備方面的支援。他在每日例行談話中說：「我們現在已經擁有所有必要的政治聲明與決策，必須盡快加以落實，以保護我們的人民與陣地。」