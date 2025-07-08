揭43億無人機案破口　馬文君：關鍵組件疑涉中國「紅色供應鏈」

▲國民黨立委馬文君。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

總金額高達43億5千萬元的「遙控無人機防禦系統」案，因進度延誤及採購來源爭議，遭立法院外交及國防委員會凍結部分預算。國民黨立委馬文君今（8日）指出，該案關鍵組件疑涉及中國「紅色供應鏈」，國防部應說明清楚，避免國防安全受到威脅。

馬文君表示，該系統由空軍司令部主導，交由中科院負責研製，執行期程自111年至115年，預算總額逾43億元。其中，113及114年度合計編列15億9千萬元，但因進度落後及國安疑慮，外交及國防委員會審查後決定凍結部分預算，共計790萬元，涵蓋陸軍、空軍及資通電軍司令部等單位的相關項目。

馬文君說明，案中重要組件「光電目鏡頭」原供應商因無法履約，中科院改向其他廠商採購，但新供應來源被指涉及中國「紅色供應鏈」。國防部仍依原計劃進行採購，可能導致國軍敏感裝備面臨資安及情報風險。

此外，馬文君透露，該案目前僅有112年度採購的干擾槍如期到貨，其餘干擾設備均嚴重延宕。陣地工程進度方面，113年度預計完成的9處工程至今仍有多處未完工，而114年度規劃的5處工程甚至尚未完成招標，整體進度令人擔憂。

馬文君強調，無人機防禦系統是國軍未來戰力的重要環節，應受到高度重視。立法院此時凍結部分預算，要求國防部提交完整報告釐清爭議，是國會履行監督職責的必要行為，也是對全民負責的態度。她表示，維護國防安全不分黨派立場，尤其涉及國防機密的採購案，必須嚴格把關。國防部應正面回應相關疑慮，詳細說明採購來源、履約情況及國安風險，確保預算使用合理安全，進一步鞏固國軍戰力與國家安全。

