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不滿川普課徵關稅！傳印度將提「報復措施」狀告WTO　等30天後實施

▲▼美國總統川普,印度總理莫迪。（圖／路透）

▲美國總統川普與印度總理莫迪。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

美國對印度汽車與零件加徵25%關稅，引發印度強烈反彈。印度政府日前正式向世界貿易組織（WTO）提出通知，表示將對原產自美國的部分產品加徵報復性關稅，金額預估達7億2375萬美元，並強調此舉為依法行使權利、捍衛本國貿易利益。

根據《路透社》、《新印度快報》，印度4日向WTO遞交通知，表示美方自2025年5月3日起對自印度進口的乘用車、輕型卡車與特定汽車零件徵收25%關稅，這些措施不但無限期實施，還可能對印度出口造成長期衝擊。

印度指出，該措施將影響其價值約28.95億美元的出口產品，違反《關稅與貿易總協定》（GATT）1994年版本與《保障措施協議》（AoS）。

印度在通知中強調，擬議中的報復將以提高部分美國產品的進口關稅方式進行，並在通知發布30日後生效。儘管目前尚未明確指出具體課稅產品與稅率，但印度政府指出，報復性措施將對等反制美方向印度課徵的關稅總額。

印度同時批評，美國至今未將相關加稅措施正式向WTO通報，此舉已違反應有的透明與問責規定。報導指出，這並非印度首次依WTO機制向美國發動報復，早在2019年，美方撤銷印度普遍優惠制（GSP）待遇並對金屬產品課稅後，印度即對28項美國商品加徵關稅，直到2023年雙邊達成休戰協議才予以取消。

值得注意的是，此次報復行動適逢美印雙方嘗試敲定一項臨時貿易協議的關鍵時刻。美國總統川普近日聲稱，雙方即將達成「非常重大的協議」，並設定7月9日為最後期限，若屆時無共識，將對所有印度商品加徵26%關稅。外界預料，此舉將再度升高兩國間的貿易緊張。

全球貿易研究倡議（GTRI）創辦人斯里瓦斯塔瓦（Ajay Srivastava）表示，印度此次通報是一項具法律與戰略意涵的行動，透過援引《保障措施協議》第8.2條，展現其準備對美國課徵「等值報復」關稅的立場。不過，印度最終是否會實際執行，仍有變數。

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