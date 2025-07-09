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川普喊：白宮有強大權力　考慮接管華府「整頓紐約」

▲▼ 美國總統川普。（圖／路透）

▲ 川普揚言接管華盛頓特區，甚至暗示向紐約市出手。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統川普8日透露，他正考慮接管華盛頓特區，稱白宮擁有相當大的權力，有能力在必要時直接介入地方治理，甚至暗示可能對紐約市採取類似行動，因他對紐約市長候選人不滿。他過去也曾對華府發出類似威脅，批評當地治安與其他單位，但未實際付諸行動。

《路透》報導，川普在白宮內閣會議上表示，幕僚長威爾斯（Susie Wiles）正與華盛頓特區市長鮑賽（Muriel Bowser）保持密切聯繫，而鮑賽支持該市升格為美國第51州。

川普強調，「白宮擁有強大的權力，可在必要時治理地方。我們可以管理華盛頓特區，我們正在觀察華府。」鮑賽辦公室對此拒絕回應。

華盛頓特區於1790年設立，屬於聯邦政府直轄區，預算由國會控制，但據《地方自治法》（Home Rule Act）由當地選民選出市長與市議會。若川普欲接管市政，國會可能須先立法廢除《地方自治法》並由川普簽署。

成為美國第51州將使華盛頓特區70萬名居民有權投票選出國會代表，民主黨支持這項計畫，不願讓民主黨在眾議院或參議院取得任何穩固席次的共和黨則反對。

川普在會中表示，聯邦任命的官員將較目前的民選政府更有效管理城市，「我們會經營得很好、很有秩序，我們會找到最適合的人來治理」，「犯罪率會降到最低，會大幅減少。老實說我們確實在考慮這麼做。」

川普稱他與鮑賽關係良好，但毫不掩飾對去年11月紐約市長選舉中贏得民主黨提名的曼丹尼（Zohran Mamdani）不滿，批評曼丹尼是場「災難」。他說道，「我們會整頓紐約，也許我們必須從華盛頓整頓紐約」，「我們會為紐約做點什麼，我還不能說是什麼，但我們會讓紐約再次偉大。」曼丹尼對此則尚未回應。

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