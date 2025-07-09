富商無照還3度酒駕撞死新加坡空少　賠800萬和解判6年8月定讞

▲富商向詠強酒駕撞死新加坡空少，遭判刑6年8月定讞。（圖／記者黃哲民攝）

記者吳銘峯／台北報導

富商向詠強因兩度酒醉駕車，駕照遭到吊銷，但他2023年11月間仍無照上路。當晚8點多，他第三度酒駕肇事，在台北市中心撞死一名過馬路的新加坡空少。向男賠償800萬元取得和解，但一審國民法官仍將他判刑6年8月，二審也維持。全案再上訴，最高法院審理後，維持6年8月的刑度定讞。

現年54歲的向詠強，在台北市區內經營多家高檔按摩店，收入頗豐。不過他在2015年、2019年，兩度酒醉駕車遭查獲，駕照早就遭到吊銷；但他仍持續開車上路，甚至還開進口保時捷休旅車出入。而本案判決指出，2023年11月1日，向男當天中午與人聚餐飲酒，搭乘計程車返回位在大安區、自己經營的高檔按摩店中休息。晚間8點多，他自認為酒已經消退，駕車返回新北市新店住處。

車輛行經台北市敦化南路二段北往南內側車道，聯合航空公司空服員ANUAR突然衝出，走行人穿越道闖紅燈過馬路，結果被向男撞上。被害人頸椎骨折、左側血氣胸併兩側肋骨骨折慘死。向男的豪車因車速過快緊急煞車，向前滑行72.6公尺才停住。

員警到場後向男自首，員警在事故後1小時對向男酒測，測得吐氣所含酒精濃度達每公升0.58毫克。檢方複訊後諭知交保75萬元，全案偵查終結後，檢方依照《酒駕肇事致人於死罪》對向男提起公訴，且因向男屬10年內再犯酒駕致死的加重結果犯，依法可處無期徒刑或5年以上徒刑。

一審台北地方法院由國民法官參審，向男認罪並與死者母親達成800萬元和解；死者母親原本簽下和解書放棄追究民刑事責任，但和解金入袋後又變卦，以書面聲明「難以真正原諒犯行」，要對方被判刑for a long time（長刑期），並go to jail（坐牢）。一審國民法官將向男判處有期徒刑6年8月。

案件上訴二審，高等法院審理後，認為原審判決認事用法並無違誤，因此駁回上訴，維持6年8月的刑期。全案再上訴，最高法院9日駁回上訴，全案定讞。

高等法院二審審理後，仍維持一審的認定，向男自首減刑、達成和解，高院因此維持一審判決，駁回上訴，還是處6年8月的刑期。