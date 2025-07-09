「元凶演得像大善人」綠委秀刪減紀錄　轟藍白要補助：假裝關心農民

▲民進黨團幹事長吳思瑤批藍白才是刪減農業預算元凶。（圖／攝影中心攝）

記者詹詠淇／台北報導

丹娜絲颱風釀中南部災情慘重，國民黨團今（9日）上午召開記者會，批評中央未將雲林縣納入「全品項」、「免現勘」天然災害現金救助地區，呼籲賴政府擴大颱風災損補助。對此，民進黨團幹事長吳思瑤秀出刪減預算紀錄，痛批藍白才是刪農業預算元凶，現在卻演得像大善人一樣，假裝關心農民，藍白立委若支持農民就收起口水。

吳思瑤說，藍白立委如果真心關心農民，就來支持農業預算，不要每一次發生災害時，拚命要求政府擴大補貼、擴大照顧農民，但卻是在立法院刪減農業預算的劊子手。國民黨立委王育敏與丁學忠今早召開「丹娜絲重創南台灣，擴大災損補助，刻不容緩」記者會，但他們正是投票刪減農業預算的元凶。

吳思瑤表示，審議114年度農業部預算時，原始提案，國民黨立委張嘉郡提案將農業部預算砍光光，成為「一元俱樂部」，最終提案受到社會撻伐、農民反彈，國民黨才趕緊撤案，這叫「砍預算未遂」。

吳思瑤指出，從該離譜提案可見，國民黨如何傷害欺負農民；而藍白更聯手，民眾黨立委黃國昌與張啓楷提案將每年農業部挹注給農特基金的預算刪減9千萬。而該預算中很重要一部分就是拿來進行各項災害後的農損補貼。大砍農業部補助農特基金9千萬提案人就是張啓楷、黃國昌，最後投票同意票的是藍白立委，包括今日舉行記者會的國民黨團。

吳思瑤批評，這不就是一手砍預算、一手又假裝關心農民，刪農民救命錢，現在演戲像大善人一樣，但凡走過必留下痕跡，刪減預算每個提案都留下議事紀錄，不管是刪減未遂，還是最後刪減的9千萬元，都是國民黨跟民眾黨的雙標、說一套做一套的例證。

吳思瑤也特別拿出農業部預算書說明，張啓楷現在還在拗，他刪的是今年還沒提案審查的基金預算、還沒協商完成的，但每年農業部都會編列公務預算撥補農特基金，如果刪減源頭，後面當然會受到影響，張啓楷敢做不敢當，請張好好把預算書看清楚，「看不懂我們可以教你」。

吳思瑤指出，天災過後，行政部門動起來，下鄉、查訪、視察、勘災，都希望及時提供農民在急需救助時，國家不會讓農民孤單，也請藍白立委，如果支持農民就收起你們的口水。