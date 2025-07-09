丹娜絲16級陣風「吹垮台南古厝」老翁從瓦礫堆爬出！村莊慘況曝

記者施怡妏／綜合報導

丹娜絲16級陣風撕裂街道、吹倒電桿與路樹，重創電力設施，造成南台灣多處頻傳災情，有網友貼出台南七股沿海地區，被颱風摧殘過後的慘況，很多居民的家都倒了，路上電線桿倒了一片，電線都斷了，還有阿伯從倒塌的房子走出來，腳上還有傷痕，讓人看了超心疼。

▲台南災情慘重。（圖／翻攝自FB爆料公社）



[廣告]請繼續往下閱讀...

有網友在臉書「爆料公社」發文，台南七股很多房子倒塌，當地電力及網路中斷，不僅電話無法撥出，紅綠燈停止運作，電線桿倒塌遍地，配電線路全數損毀，交通及通訊幾乎癱瘓，居民生活陷入困境，且這區大多是住老人，不會使用網路，對外聯繫的方式也沒了。

原PO貼出多則影片，路面上堆滿了破碎的大量紅色瓦片、木材、鐵皮，房屋的外牆有明顯的剝落痕跡，災後的街道場景，突顯了丹娜絲颱風的驚人破壞力。

另外也有網友發文，「阿伯的家倒了，腳也受傷了」，阿伯的家被颱風吹垮了，從滿地的瓦礫堆中，艱難地走出來，腳上還有傷痕，這幾天只好先到鄰居家避難。從影片上可以看到，經歷了強風豪雨的颱風侵襲，現場一片混亂，瓦礫堆佈滿地面，包含大量破碎的磚塊、木頭、白色的瓷磚。

貼文曝光，網友紛紛驚呼，「看到這些需要重建的家園心就好酸」、「七股將軍一帶都停電，許多地方滿目瘡痍」、「今天有去看，真的很嚴重」、「台南現在很多區都還沒恢復供電，也沒訊號，打給里長問才知道的」、「老家鄉下一個寮裡，三合院屋頂10間掀了7間，寮裡都老人」。